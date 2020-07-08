Ayasofya'daki padişah türbeleri

İstanbul 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedildikten sonra Ayasofya camiye çevrildi ve çevresine yapılan eserlerle kilise vasfını kaybetti. Ayasofya artık yeni haliyle bir Osmanlı külliyesiydi...

Ayasofya, Osmanlı'da protokol camilerinden biriydi. Osmanlı'nın Ayasofya'sı cami olmanın yanında farklı hüviyetlere de sahipti. Çevresine inşa edilen bir medrese ile okulların yanı sıra vakıf ve imaret gibi diğer müesseseleriyle beraber devletin önemli bir kurumuydu.

Tüm bu niteliklerinin yanında Ayasofya'nın pek bilinmeyen bir özelliği daha vardı: Avlusuna 16. ve 17. yüzyıllarda inşa edilmiş padişah türbeleri… Tarihi bin küsur sene öncesine dayanan Ayasofya'nın bugün pek bilinmeyen özelliği, bünyesinde beşi padişahlara ait olmak üzere yaklaşık 150 hanedan üyesinin mezarlarına da ev sahipliği yapıyor olmasıydı.

Ayasofya bir Osmanlı külliyesidir