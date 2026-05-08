Ayetlerle Müslümanların vasıfları
Allah Teala kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de insanlığa öğütler vermiş, geçmiş ümmetler üzerinden ibret almalarını istemiştir. Bazı davranışları övdüğü gibi bazı davranışları da nehyetmiştir. Sabırlı olmak, ibadet ehli olmak, zikretmek övülürken gurur, hırs ve hased gibi duygular yasaklanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde geçen Müslümanların vasıflarını araştırdık.
🔹Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma, ortalıkta çalım satarak yürüme; unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez.
Lokmân Suresi 18. Ayet
🔹İşte âhiret yurdu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son, Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır.
Kasas Suresi 83. Ayet
🔹Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve O'nun size verdikleriyle şımarmayasınız diye (böyle yapmıştır). Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez.
Hadîd Suresi 23. Ayet
🔹O tövbekârlar, ibadet edenler, hamdedenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler; müjdele o müminleri!
Tevbe Suresi 112. Ayet
🔹 Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun (günlük) yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu (yaptığı) iyidir. Ama orucu tutmanız -bilirseniz- sizin için daha hayırlıdır.
Bakara Suresi 183-184. Ayetler
🔹Safâ ile Merve Allah'ın nişânelerindendir; dolayısıyla hac veya umre yaparak Beytullah'ı ziyaret eden bir kimsenin bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bilsin ki Allah iyiliği mükâfatıyla karşılayan ve çok iyi bilendir.
Bakara Suresi 158. Ayet
🔹Anlamsız, yararsız söz ve davranışlardan uzak dururlar;
Mü'minûn Suresi 3. Ayet
🔹Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler; boş ve mânasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler.
Furkân Suresi 72. Ayet
🔹Onlar, boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve "Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size. Esen kalın. Bizim cahillerle işimiz yok" derler.
Kasas Suresi 55. Ayet