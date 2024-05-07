Çağımızın hastalığı "vurdumduymazlık"

◾ Anadolu kültüründe büyümek bizlere bahşedilmiş en büyük armağanlardan biri. Fakat bugün, bu kültürün bizlere sunduğu; "hemhal, hiss-i kabl-el vuku" gibi değerlerimizi kaybedişimizi seyrediyoruz. Oysa bizim, "komşu komşunun külüne muhtaçtır" gibi bir atasözümüz ve "hemhal olmak" gibi de bir deyimimiz var.

◾ Komşuluğun ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz, hemhal olmak da zaten hem komşuluğu hem de akraba ilişkilerimizi kapsıyor. Farsça kökenli hemhal, "aynı halde olan, aynı derdi çeken" manasına geliyor.