Çağımızın hastalığı "vurdumduymazlık"
21. yüzyıl bizlere sunduğu birçok imkan ve fırsatın yanında benliğimizi kanser gibi saran manevi hastalıkları da yanında getirdi. Bunlardan biri olan duyarsızlaşma; milli ve kültürel kimliğimizi en çok da özümüzü tehdit ediyor. Evet, hissizleşme bizim en büyük düşmanımız haline geldi. Gözümüzün önünde vuku bulan acı olaylara ve doğal afetlerin ağır sonuçlarına karşı verdiğimiz tepkiler değişti, hatta tepkisizleştik. Gazze'de gerçekleşen ve işgalci İsrail'in faili olduğu katliamlar yüreklerimize ne denli işliyor?
Giriş Tarihi: 07.05.2024
12:00
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
13:23
◾ Dünyadaki insanlığın geleceği, her geçen gün biraz daha
tehlike arz etmeye başladı. Her şeye ulaşabilmenin verdiği , birbirinden farklı tatminsizlik duygusu manevi hastalıkların doğmasına sebep oldu.
◾ Bir tane çikolatanın verdiği o heyecan ve o haz eskilerde kaldı. Yaşadığımız o eşsiz hisleri hatırlamak için çok değil bundan sadece
10 sene evvele gitmemiz yeterli olacak.
Çağımızın ilginç hastalığı: Paris Sendromu
◾ Gördüklerimiz ve duyduklarımız artık bizleri öylesine derinden etkilemiyor, etkilese de bu duygunun geçmesi dakikalara hatta saniyelere bakıyor.
Kısacası, insan olmanın ne demek olduğunu yavaş yavaş unutuyoruz.
◾ Hislerimizin, her geçen gün
veda edişini izliyoruz usul usul. Bizleri farklı kılan özelliklerimizi yitiriyoruz, tek tip oluyoruz, çağımızın diliyle adeta "benliğimize" . robotlaşıyoruz
◾ Anadolu kültüründe büyümek bizlere bahşedilmiş en büyük armağanlardan biri. Fakat bugün, bu kültürün bizlere sunduğu;
" hemhal, hiss-i kabl-el vuku gibi değerlerimizi kaybedişimizi seyrediyoruz. Oysa bizim " , gibi bir atasözümüz ve "komşu komşunun külüne muhtaçtır" gibi de bir deyimimiz var. "hemhal olmak"
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Komşuluğun ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz, hemhal olmak da zaten hem komşuluğu hem de akraba ilişkilerimizi kapsıyor. kökenli hemhal, Farsça manasına geliyor. "aynı halde olan, aynı derdi çeken"
Sanat Zehirlenmesi: Stendhal Sendromu
◾ Bizler;
ara ara bu soruyu sormamız gerekiyor kendimize. akraba, eş-dostumuzun derdiyle dertlenen, kederiyle kederlenen, sevinciyle sevinen, üzüntüsüyle de üzülen bir halktık ne oldu bize?
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Hissizleştik veyahut hissizleşmeye mahkum edildik. Etrafımızda gördüğümüz olaylara anlık üzülme ve sevinme gibi reaksiyonlar göstermeye başladık. Hislerimiz artık saniyelere ve dakikalara hapsoldu.
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Hissizliğin ve duyarsızlığın elbette belli sebepleri var. Yaşadığımız yüzyıl itibariyle deprem, yangın, sel gibi doğal afetlere hem de insanlığa büyük ölçüde zarar veren savaşlara tanık oluyoruz.
◾ O kadar sık bu haberlere maruz kalıyoruz ki bir noktada
olarak çöküşe geçiyoruz. Tabi, psikolojik . bu çevremizde olup bitenlere ve benliğimize karşı bir hayıflanma olmamalı