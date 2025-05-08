Müslümanın yaşantısında namazın önemi hakkında hadisler
Yayınlanma Tarihi: 08.05.2025 09:01
Namaz, Müslümanların hayatında fazlasıyla önemli bir yere sahip. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde namazın ehemmiyeti vurgulanmış namaz kılanlardan övgü ile söz edilmiştir. Namaz ibadeti, kulun Allah (CC) ile konuşması olduğundan oldukça özeldir. Namaz ile ilgili pek çok hadis-i şerif bulunur. İşte, bu hadis-i şerifleri sizler için bir araya getirdik.
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"Dinin başı İslam (Kelime-i şehadet getirerek Allah'a teslim olmak), direği ise namazdır."
(Tirmizî, Îmân, 8; İbn Hanbel, V, 231)
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"Yüce Allah şöyle buyurdu: 'Senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve onları, vaktinde ve hakkını vererek kılanları cennete koyacağımı kendi katımda vaad ettim. Namazları düzenli kılmayanlar için ise katımda böyle bir vaad yoktur.' "
(Ebû Dâvûd, Salât, 9)