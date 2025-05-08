Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Müslümanın yaşantısında namazın önemi hakkında hadisler

Müslümanın yaşantısında namazın önemi hakkında hadisler

Yayınlanma Tarihi: 08.05.2025 09:01

Namaz, Müslümanların hayatında fazlasıyla önemli bir yere sahip. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde namazın ehemmiyeti vurgulanmış namaz kılanlardan övgü ile söz edilmiştir. Namaz ibadeti, kulun Allah (CC) ile konuşması olduğundan oldukça özeldir. Namaz ile ilgili pek çok hadis-i şerif bulunur. İşte, bu hadis-i şerifleri sizler için bir araya getirdik.

1/20

🔸

"Dinin başı İslam (Kelime-i şehadet getirerek Allah'a teslim olmak), direği ise namazdır."

(Tirmizî, Îmân, 8; İbn Hanbel, V, 231)

Farabi'nin İlimlerin Sayımı eserinden altı çizili cümleler

2/20

🔸

"Rükûları, secdeleri, abdestleri ve vakitlerine riayet ederek beş vakit namaz(ı kılmay)a devam eden ve bu beş vakit namazın Allah katından gelen bir emr-i hak olduğunu kabul eden kimse cennete girer."

(İbn Hanbel, IV, 266)

3/20

🔸

"(Kıyamet günü) kulun ilk hesaba çekileceği şey namazıdır. Eğer bunu tam olarak yapmışsa (ne âlâ!) Ama (farz namazları tamam) değilse Yüce Allah, 'Kulumun nafilelerine bakın.' buyurur. Eğer nafile namazı bulunursa, 'Onunla farzları tamamlayın.' buyurur".

(Nesâî, Salât, 9)

4/20

🔸

"Müslüman bir kimse mescitleri namaz ve zikir için kendine yer-yurt edindiğinde, Allah onun bu durumuna, gurbetten dönen kişiye ailesinin sevindiği gibi sevinir."

(İbn Mâce, Mesâcid, 19)

5/20

🔸

"Yüce Allah şöyle buyurdu: 'Senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve onları, vaktinde ve hakkını vererek kılanları cennete koyacağımı kendi katımda vaad ettim. Namazları düzenli kılmayanlar için ise katımda böyle bir vaad yoktur.' "

(Ebû Dâvûd, Salât, 9)

İbni Kayyim El Cevziyye'den Allah Sevgisi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Müslümanın yaşantısında namazın önemi hakkında hadisler

Müslümanın yaşantısında namazın önemi hakkında hadisler

Türk dünyasının mirası: Altın Elbiseli Adam

Türk dünyasının mirası: Altın Elbiseli Adam

Kudüs ve Filistin kronolojisi

Kudüs ve Filistin kronolojisi

Televizyonun görünmeyen kahramanları: Reji

Televizyonun görünmeyen kahramanları: Reji

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İhvan’ın sonu göründü mü?

İhvan'ın sonu göründü mü?

Papa’nın yanında götürdüğü emanet!

Papa’nın yanında götürdüğü emanet!

Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası çocuklardan oluşuyor

Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası çocuklardan oluşuyor