Müslümanın yaşantısında namazın önemi hakkında hadisler

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"Rükûları, secdeleri, abdestleri ve vakitlerine riayet ederek beş vakit namaz(ı kılmay)a devam eden ve bu beş vakit namazın Allah katından gelen bir emr-i hak olduğunu kabul eden kimse cennete girer."

(İbn Hanbel, IV, 266)