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Anasayfa Galeri İslam İbni Kayyim El Cevziyye'den Allah Sevgisi

İbni Kayyim El Cevziyye'den Allah Sevgisi

Yayınlanma Tarihi: 06.05.2025 12:39

İbn Teymiyye'nin talebelerinden olan İbni Kayyim El Cevziyye, 14. yüzyılda yaşamış; tefsir, hadis ve fıkıh bilginidir. Yaşam serüveni Şam'ın Havran bölgesinde başlayıp yine aynı belde de sona ermiş. Babası Ebu Bekir, Cevziyye Medresesi'nde kayyım olduğundan İslam literatüründe "İbbü'l Kayyim" yani "Kayyımın Oğlu" olarak geçmekte. İslam çalışma alanında önemli faaliyetlerde bulunan İbni Kayyim El Cevziyye'nin "Allah Sevgisi" eserinden altı çizilmesi gereken cümlelerini bir araya getirdik.

1/20

🔹

Benim ruhum da ilimle huzur buluyor ve ilimle meşgul olmakla tabiatım güçleniyor, rahatlıyor.

İbni Kayyim El Cevziyye

İbn Kayyım el Cevziyye'nin öğütleri

2/20

🔹

Sevgi, sevenin sözlerinden değil halinden anlaşılır.

İbni Kayyim El Cevziyye

3/20

🔹

Kurtuluş sadece Allah'ı sevmekle mümkündür.

İbni Kayyim El Cevziyye

4/20

🔹

Aklı kuvvetli olmayanın ölümü ve helakı sevdiği şeylerle olur.

İbni Kayyim El Cevziyye

5/20

🔹

Sevme gücü ne kadar kuvvetli ise ona karşı olan şeylere buğzetme gücü de o kadar kuvvetli olur.

İbni Kayyim El Cevziyye

İbni Kayyim El Cevziyye'den "Nefsimi Nasıl Dizginleyebilirim?"

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