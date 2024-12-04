İbni Kayyim El Cevziyye'den "Nefsimi Nasıl Dizginleyebilirim?"
Yayınlanma Tarihi: Aralık 04, 2024 Güncelleme Tarihi: Aralık 04, 2024 12:09
İslam dininin önemli hadis ve fıkıh alimlerinden İbn Kayyim El-Cevziyye, 14. yüzyılın önde gelen simalarından biridir. O, fikir iklimini okuyucusuyla buluşturmuş ve vefatının ardından geriye birbirinden kıymetli eserler bırakmıştır. İbn Kayyım el Cevziyye, kitaplarıyla okurlarına adeta ders niteliğinde öğütler vermiştir. İşte, İbn Kayyım el Cevziyye'nin "Nefsimi Nasıl Dizginleyebilirim?" eserinden mana dolu alıntılar...