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İbni Kayyim El Cevziyye'den "Nefsimi Nasıl Dizginleyebilirim?"

Yayınlanma Tarihi: Aralık 04, 2024 Güncelleme Tarihi: Aralık 04, 2024 12:09

İslam dininin önemli hadis ve fıkıh alimlerinden İbn Kayyim El-Cevziyye, 14. yüzyılın önde gelen simalarından biridir. O, fikir iklimini okuyucusuyla buluşturmuş ve vefatının ardından geriye birbirinden kıymetli eserler bırakmıştır. İbn Kayyım el Cevziyye, kitaplarıyla okurlarına adeta ders niteliğinde öğütler vermiştir. İşte, İbn Kayyım el Cevziyye'nin "Nefsimi Nasıl Dizginleyebilirim?" eserinden mana dolu alıntılar...

1/20

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Allahû Teâlâ her yönü ile sevilir. Ama onun dışında kalan ise O'nun sevgisine bağlı olarak sevilir. Yani onun rızasını elde etmek için sevilir.

İbni Kayyim El Cevziyye

2/20

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Dilini muhâfaza edemeyen, dînini anlamamıştır.

İbni Kayyim El Cevziyye

3/20

🔸

Bedenin ölümü onu dünyadan koparır fakat kalbin ölümünün acıları ebedi olarak devam eder.

İbni Kayyim El Cevziyye

4/20

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Mahlûkâttan kim seni seviyorsa mutlaka kendi menfaâti için sever. Fakat Allahu Teâla senden bir şeyi kendin için yapmanı ister. Yani Allahu Teâla için yaptığın her şey aslında sana döner.

İbni Kayyim El Cevziyye

5/20

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Kim dünyadan yüz çevirirse, musibetler onun için pek ehemmiyet taşımaz.

İbni Kayyim El Cevziyye

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