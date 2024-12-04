İbni Kayyim El Cevziyye'den "Nefsimi Nasıl Dizginleyebilirim?"

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Mahlûkâttan kim seni seviyorsa mutlaka kendi menfaâti için sever. Fakat Allahu Teâla senden bir şeyi kendin için yapmanı ister. Yani Allahu Teâla için yaptığın her şey aslında sana döner.

İbni Kayyim El Cevziyye