Osmanlı'da haksızlığa karşı savaşan ticari birlik: Hisbe Teşkilatı

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➤ Osmanlı İmparatorluğu'nda ticari hayatta adalet oldukça önemliydi. Dengeyi ve adaleti sağlamak için kurulan teşkilatlar tüccarların haksız rekabet ve dolandırıcılık gibi sorunlarla karşılaşmaması için çalışıyordu. Tüccarlar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için özel mahkemeler kurulmuştu.

➤ Ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu'nda, çeşitli ülkelerle yapılan ticari anlaşmalarda taraflar arasında adaletin sağlanması da öncelikli bir konu olarak ele alınıyordu. Bu sayede, Osmanlı İmparatorluğu, ticari hayatın adil bir şekilde yürütülmesi konusunda örnek bir devlet olarak görülüyordu.