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  • İslam uygarlığında tarım, ticaret ve iktisat hakkında 20 ilginç bilgi

İslam uygarlığında tarım, ticaret ve iktisat hakkında 20 ilginç bilgi

İslam uygarlığı, medeniyetin mihenk taşını oluşturmuş; Müslüman alimler, pek çok alanda ortaya koydukları çalışmalar ile dünyaya ışık tutmuşlardı. Tarım, ticaret, tekstil ve iktisat bu alanlardan sadece bazılarıydı. Orta Çağ ticaretinin büyük bir bölümünü gerçekleştiren Müslüman tüccarlar, "Rızkın onda dokuzu ticarettedir" hadisini düstur edinmişler; aynı zamanda İslam'ın daha geniş coğrafyalara yayılmasına da öncülük etmişlerdi. İslam uygarlığında gerçekleştirilen tarım, ticaret ve iktisat faaliyetlerine dair 20 ilginç bilgiyi derledik.

Giriş Tarihi: 23.05.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 13:08
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Resul-i Ekrem Efendimiz ve birçok sahabe ticaretle uğraşmıştı. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde "Rızkın onda dokuzu ticarettedir" buyurmuş ve ticaret yapılırken dürüstlük konusunda pek çok uyarıda bulunmuştu.

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Ticaretin İslami hayatta önemli bir rol oynaması sebebiyle sözleşme, alışveriş, borçlanma ve ticaret adabı gibi konuları yöneten düzenleyici müesseseler oluşturuldu. Geniş ticaret ağını oluşturan yollar, her türden tüccarlarla ve mallarla dolu devletin sınırları boyunca uzanıyordu.

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İslam uygarlığının altın çağlarını yaşadığı son dönemde yetişen âlim İbn Haldun, kaleme aldığı Mukaddime adlı eserinin dördüncü bölümünde göçebe olmayan toplumlar, şehirler ve illeri ele almıştı. Beşinci bölümün konusu ise zanaatlar, geçim yolları ve diğer iktisadi faaliyetlerdi.

İbn Haldun'un Mukaddime eserine göre devletlerin bekası

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İbn Haldun, İslam'ın toplumlara kalıcı manevi hoşnutluk verdiğini, hayatın tüm sorunları için komple bir cevap sunduğunu ve insan ırkının yapılanmasıyla ilgili deneye dayalı soruları tek başına cevapladığını açıklar.

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İbn Haldun, iktisat teorisinde de zamanının ilerisindeydi. Refahın kaynağının emek olduğu sonucuna Adam Smith'ten 4 yüzyıl önce varmıştı. Tarım, endüstri ve ticaretteki direkt gelir kaynağıyla ve devlet memurlarının ve özel ücretlilerin dolaylı gelirleri arasındaki ayrıma da işaret ediyordu.

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