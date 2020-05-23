İslam uygarlığında tarım, ticaret ve iktisat hakkında 20 ilginç bilgi

İslam uygarlığı, medeniyetin mihenk taşını oluşturmuş; Müslüman alimler, pek çok alanda ortaya koydukları çalışmalar ile dünyaya ışık tutmuşlardı. Tarım, ticaret, tekstil ve iktisat bu alanlardan sadece bazılarıydı. Orta Çağ ticaretinin büyük bir bölümünü gerçekleştiren Müslüman tüccarlar, "Rızkın onda dokuzu ticarettedir" hadisini düstur edinmişler; aynı zamanda İslam'ın daha geniş coğrafyalara yayılmasına da öncülük etmişlerdi. İslam uygarlığında gerçekleştirilen tarım, ticaret ve iktisat faaliyetlerine dair 20 ilginç bilgiyi derledik.