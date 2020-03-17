İbn Haldun’un Mukaddime eserine göre devletlerin bekası
İbn Haldun’un Mukaddime eserine göre devletlerin bekası
Mukkadime eseriyle tarih yazıcılığında döneminde bir çığır açan İbn Haldun, sosyoloji biliminin öncüleri arasında kabul edilir. Mukaddime'de medeniyetlerin yükselişine ve çöküşüne dair kritik fikirlerini açıklayan İbn Haldun, bu durumu izah ederken 'umran' fikrinin altını çizer. Mukaddimede önemli bir husus olan devletlerin bekası konusuna da değinen İbn Haldun, insan ömrü ile devletlerin ömrü arasındaki kurduğu bağlantıyı da açıklar. Peki, İbn Haldun'un devletlerin ömürlerine dair düşünceleri nelerdir? Tarih boyunca hangi imparatorluk beka konusunda gösterdiği örnek duruşuyla İbn Haldun düşüncelerinin antitezi olmuştur?
Giriş Tarihi: 17.03.2020
15:24
Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
07:31
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
10
İBN HALDUN KİMDİR?
2
10
KİTABU'L İBER ESERİNİN İLK CİLDİ: MUKADDİME
3
10
DÜNYA TARİHİ NİTELİĞİ TAŞIYAN ÖN SÖZ
4
10
MUKADDİMEDE TARİH VE TOPLUMA DAİR GÖRÜŞLER YANSITILDI