Anadolu Teşkilatları

"Ahilik, geleneğimizden besleniyor"
◽ Haykıran, teşkilatın nereden geldiğini şu sözlerle sıraladı, "Ahilik Teşkilatı, tam olarak ne zaman kuruluyor sorusunun net bir cevabını vermek aslında mümkün değil. Zaten var olagelen bir yapı olduğunu biz anlıyoruz. Ama iki yerden beslenen bir şey var. Biri Türk örfü, Türklerin ata yurdundan itibaren getirdikleri yapı var. Bir de İslam toplumlarında ortaya çıkan sosyal yapı var zaten aslında aynı işlevi gören. 12. yüzyılda I. Gıyâseddin Keyhusrev zamanında bir ete kemiğe bürünme var."
I. Gıyâseddin Keyhusrev kimdir?
🔹 Anadolu Selçuklu sultanı olan Keyhusrev, Sultan II. Kılıcarslan'ın oğludur. Edip, şair ve alimleri himaye eden Sultan, imar, ziraat ve kültür faaliyetlerini desteklemiştir.
🔹 Kaynaklarda adil bir sultan olarak geçen Keyhusrev, haftanın iki günü bizzat Dîvân-ı Mezâlim'e başkanlık yapmıştır. Antalya'yı fethetmiş ve Anadolu'yu milletlerarası ticaret yollarının merkezi haline getirmiş, Selçuklu Devleti'ni iktisadi açıdan güçlü bir noktaya ulaştırmıştır.
Toplumsal bir dayanışma: Ahilik