Farabi'nin İlimlerin Sayımı eserinden altı çizili cümleler
Yayınlanma Tarihi: 07.05.2025 10:04 Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 10:06
Türkistan'ın en güzide yerlerinden olan Otrar'da dünyaya gelen Farabi, "İslam'ın Altın Çağı"nda yaşamış ünlü filozof ve bilim insanıdır. Aynı zamanda gök bilimci, müzisyen ve mantıkçı olarak farklı alanlarlarda pek çok başarıya imza atmıştır. Muallim-i Sani ya da diğer bir kullanımıyla Hace-i Sani olarak anılmasında, mantık alanında yaptığı çalışmalar etkili olmuştur. Felsefe ve düşünce alanında eserleri bulunur, bunlardan biri de İlimlerin Sayımı'dır. İşte, bu eserden altı çizili cümleleri sizler için bir araya getirdik.
1/20
🔸
Akılsallar ve onları ifade eden sözlerde bizi koruyacak ve onlarla ilgili olarak hataya düşmemize engel olacak kanunlara zorunlu olarak ihtiyacımız vardır.
FARABİ
Farabi'nin kaleminden mutluluğa dair ders niteliğinde sözler
5/20
🔸
Bizim en çok reddettiğimiz ve kabul etmek istemeyeceğimiz şeylerin bize en yararlı şeyler olmaları mümkündür.
FARABİ