Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Edebiyat Farabi'nin İlimlerin Sayımı eserinden altı çizili cümleler

Farabi'nin İlimlerin Sayımı eserinden altı çizili cümleler

Yayınlanma Tarihi: 07.05.2025 10:04 Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 10:06

Türkistan'ın en güzide yerlerinden olan Otrar'da dünyaya gelen Farabi, "İslam'ın Altın Çağı"nda yaşamış ünlü filozof ve bilim insanıdır. Aynı zamanda gök bilimci, müzisyen ve mantıkçı olarak farklı alanlarlarda pek çok başarıya imza atmıştır. Muallim-i Sani ya da diğer bir kullanımıyla Hace-i Sani olarak anılmasında, mantık alanında yaptığı çalışmalar etkili olmuştur. Felsefe ve düşünce alanında eserleri bulunur, bunlardan biri de İlimlerin Sayımı'dır. İşte, bu eserden altı çizili cümleleri sizler için bir araya getirdik.

1/20

🔸

Akılsallar ve onları ifade eden sözlerde bizi koruyacak ve onlarla ilgili olarak hataya düşmemize engel olacak kanunlara zorunlu olarak ihtiyacımız vardır.

FARABİ

Farabi'nin kaleminden mutluluğa dair ders niteliğinde sözler

2/20

🔸

Kardeşim, beyhude ve kötü şeylerin sahasını bırak, hakikatleri kavrayıp, elde etmeğe bak!

FARABİ

3/20

🔸

Ne bu dünya bizim için bir ebediyet evidir, ne de insan cihanda yenilmeyecek gibidir.

FARABİ

4/20

🔸

Zamanın ters, sohbetin faydasız, her reisin bezgin olduğunu ve her başın bir ağrı taşıdığını görünce, evime kapanıp, şeref ve haysiyetimi korudum ve izzet olarak bununla kanaat ettim.

FARABİ

5/20

🔸

Bizim en çok reddettiğimiz ve kabul etmek istemeyeceğimiz şeylerin bize en yararlı şeyler olmaları mümkündür.

FARABİ

Farabi'nin kaleminden "Mutluluğun Kazanılması"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Azeri değil, Azerbaycan Türk’ü

Azeri değil, Azerbaycan Türk'ü

10 Maddede Ayasofya Camii

10 Maddede Ayasofya Camii

Farabi’nin İlimlerin Sayımı eserinden altı çizili cümleler

Farabi'nin İlimlerin Sayımı eserinden altı çizili cümleler

Peygamber mi, ulusal kahraman mı?

Peygamber mi, ulusal kahraman mı?

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İhvan’ın sonu göründü mü?

İhvan'ın sonu göründü mü?

Papa’nın yanında götürdüğü emanet!

Papa’nın yanında götürdüğü emanet!

Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası çocuklardan oluşuyor

Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası çocuklardan oluşuyor