Farabi'nin kaleminden "Mutluluğun Kazanılması"
Yayınlanma Tarihi: Şubat 25, 2025 16:45 Güncelleme Tarihi: Şubat 25, 2025 16:59
Türk-İslam filozofu Farabi, yükseköğrenimini Bağdat'ta tamamladı, zamanın meşhur hocalarından dersler aldı. İslam felsefesinin gelişmesini ve korunmasını sağladı. Mutluluğun Kazanılması eserinde, insanların her iki dünyada mutluluğu kazanmalarına aracı olan insani teorik erdem, fikri erdem, ahlaki erdem ve pratik sanatları tanımlayarak anlattı. Sizlere Farabi'nin "Mutluluğun Kazanılması" kitabından altı çizili satırlar derledik.
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Duymak istemeyenden daha sağır, görmek istemeyenden daha kör insan yoktur.
Mutluluğun Kazanılması – Farabi
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Her sırrını açığa vuran yalnızlaşır.
Mutluluğun Kazanılması – Farabi