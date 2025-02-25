Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Edebiyat Farabi'nin kaleminden "Mutluluğun Kazanılması"

Farabi'nin kaleminden "Mutluluğun Kazanılması"

Yayınlanma Tarihi: Şubat 25, 2025 16:45 Güncelleme Tarihi: Şubat 25, 2025 16:59

Türk-İslam filozofu Farabi, yükseköğrenimini Bağdat'ta tamamladı, zamanın meşhur hocalarından dersler aldı. İslam felsefesinin gelişmesini ve korunmasını sağladı. Mutluluğun Kazanılması eserinde, insanların her iki dünyada mutluluğu kazanmalarına aracı olan insani teorik erdem, fikri erdem, ahlaki erdem ve pratik sanatları tanımlayarak anlattı. Sizlere Farabi'nin "Mutluluğun Kazanılması" kitabından altı çizili satırlar derledik.

1/20

Duymak istemeyenden daha sağır, görmek istemeyenden daha kör insan yoktur.

Mutluluğun Kazanılması – Farabi

İMAM GAZALİ'NİN KALEMİNDEN NEFİS TERBİYESİ

2/20

Her kalp kendi hüznünü kavrar. Anlaşılmayı beklemeyin.

Mutluluğun Kazanılması – Farabi

3/20

Her halini anlatan değersizleşir herkese güvenen yolda kalır.

Mutluluğun Kazanılması – Farabi

4/20

Her sırrını açığa vuran yalnızlaşır.

Mutluluğun Kazanılması – Farabi

İBN ARABİ'NİN ÖĞÜTLERİ

5/20

Her meziyetini ortaya koyan tükenir her bildiğini söyleyen cahil sayılır.

Mutluluğun Kazanılması – Farabi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İbn Haldun’un Mukaddime eserinden topluma ve tarihe dair cümleler

İbn Haldun'un Mukaddime eserinden topluma ve tarihe dair cümleler

Yeni nesil kütüphaneler

Yeni nesil kütüphaneler

İsrail’i kuran karanlık aile: Rothschildler

İsrail'i kuran karanlık aile: Rothschildler

Türkistan’ın kalbi: Registan Meydanı

Türkistan'ın kalbi: Registan Meydanı

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
PODCAST I Fergana Vadisi’nin önemi

PODCAST I Fergana Vadisi'nin önemi

Daima Filistin

Daima Filistin

PODCAST I Kudüs’ün üç sultanı

PODCAST I Kudüs'ün üç sultanı

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği sis nedeniyle geçici olarak durduruldu

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle geçici olarak durduruldu

Nemrut Kalderası’ndaki bozayılar hikayeleştirildi

Nemrut Kalderası'ndaki bozayılar hikayeleştirildi