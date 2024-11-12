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Farabi'nin kaleminden mutluluğa dair ders niteliğinde sözler

El- Medinetü'l Fazıla, "Mükemmel Şehir" manasına gelen eseriyle dünyaca tanınmış bir isim olan Farabi, İslam felsefesini metot ve problemler açısından temellendirdiğinden bu geleneğin öncülerinden biri olarak kabul edilir. "Muallim Sani" olarak da bilinen bilim insanı Farabi, "Mutluluğun Kazanılması" adlı eserinde, insanların her iki dünyada mutluluğu kazanmalarına aracı olan insani şeyleri yani teorik erdem fikri erdem ahlakl erdem ve pratik sanatlarını tanımlamıştır. İşte, Farabi'nin eserinden sizler için ders niteliğinde alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 12.11.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 17:08
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Her kalp kendi hüznünü kavrar. Anlaşılmayı beklemeyin.

Farabi

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Duymak istemeyenden daha sağır, görmek istemeyenden daha kör insan yoktur.

Farabi

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Eğer hedefler kötüyse, fikri kuvvetin keşfettiği araçlar da kötü, çirkin ve aşağılıktır.

Farabi

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Her kalp kendi hüznünü kavrar. Anlaşılmayı beklemeyin.

Farabi

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Demek ki mükemmelliğe bir nebze olsun erişebilmek için, her insan diğer insanlar arasında yaşamaya ve onlarla ilişki kurmaya mecburdur.

Farabi

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