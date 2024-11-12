Farabi'nin kaleminden mutluluğa dair ders niteliğinde sözler

El- Medinetü'l Fazıla, "Mükemmel Şehir" manasına gelen eseriyle dünyaca tanınmış bir isim olan Farabi, İslam felsefesini metot ve problemler açısından temellendirdiğinden bu geleneğin öncülerinden biri olarak kabul edilir. "Muallim Sani" olarak da bilinen bilim insanı Farabi, "Mutluluğun Kazanılması" adlı eserinde, insanların her iki dünyada mutluluğu kazanmalarına aracı olan insani şeyleri yani teorik erdem fikri erdem ahlakl erdem ve pratik sanatlarını tanımlamıştır. İşte, Farabi'nin eserinden sizler için ders niteliğinde alıntılar derledik.