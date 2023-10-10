İtaatkarlığın Psikolojisi: Milgram'ın Deneyi

✶ Deneyin temel amacı, deneklerin kişisel vicdanlarıyla çatışan faktörlere karşı otoriteye nasıl boyun eğdiklerini göstermekti. Diğer bir deyişle, Milgram'ın deneyi, kişilerin kendi düşünce ve vicdanlarının aksine, otoritenin emirlerini nasıl yerine getirmeye meyilli olduklarını analiz etmek için tasarlandı.

✶ Milgram Deneyi'nin çıkış noktası, bir Nazi savaş suçlusu olan Adolf Eichmann'ın Kudüs'te görülen davası olmuştur. Adolf Eichmann'ın savunmasında ısrarla ve tekraren dile getirdiği şekliyle "Ben sadece emirleri uyguladım." savunması, Dr. Milgram'ı bu deney dizisini gerçekleştirmek için harekete geçirmiştir.