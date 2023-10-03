Gücün Karanlık Tarafı: Stanford Hapishane Deneyi'nin öğrettikleri

🔹 Deney katılımcıları, yerel gazetelerde ve üniversitelerin ilan panolarına asılan bir ilanla seçildi. Bu ilanda, "hapishane hayatı üzerine psikolojik bir çalışmaya" katılmak isteyenlere deneyin içeriği kısmen belirtilmişti. İlana yalnızca erkek öğrencilerin başvurabileceği bu deney için katılımcılara günde 15 dolar* ödeme yapılacağı belirtilmişti.

🔹 Gönüllüler, deneye uygunluk amacıyla birtakım psikolojik değerlendirmelerin ardından seçildi ve rastgele olarak mahkum veya gardiyan rolüne atanmışlardı.

*15 dolar: Deney 1971 yılında gerçekleşmiştir.

1971 yılındaki 15 doların bugünkü karşılığı yaklaşık olarak 110 dolardır.