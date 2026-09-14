I. Dünya Savaşı'nın neden olduğu travma

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YENİ DÜNYANIN EN BÜYÜK İLK SAVAŞI

◾ Tarihin acı bir şekilde tanıklık ettiği en büyük harplerden biri, I. Dünya Savaşı'dır. Bu savaş dünya üzerinde milyonlarca insanın hayatını etkilemiş ve değiştirmiştir. Onlarca masum insanı da yaşamdan koparmıştır.

◾ Önceki savaşlarda olduğu gibi dünya savaşlarının ilki, sosyo - kültürel ve ekonomik açıdan insanlığı olumsuz etkilemiştir. Bunun dışında, savaşın ana kahramanları yani askerlerin ruh hallerini "psikolojilerini" alt üst etmiş ve geriye izleri silinmeyecek travmalar bırakmasına neden olur.