I. Dünya Savaşı'nın neden olduğu travma
Küresel dünyanın ilk büyük harbi olan I. Dünya Savaşı, milyonlarca masum insanı hayatından koparırken yaşayan onlarca askerin de "savaş sonrası bunalıma girmesine" sebep olmuştur. 1915 - 1916 yılında gerçekleşen Somme Savaşı'nın ardından insanlık ilk kez Shell Shock travması ile tanışmıştır. İşte, 80 bin askerin yakalandığı o rahatsızlığa dair bilmeniz gerekenler...
BU İNSANLAR NEYİ PAYLAŞAMIYOR?
◾ İnsanlık, dünya üzerinde pek çok sıkıntı verici olaya şahit olmuştur. Bunların başında bazı milletlerin, başka milletlere ait olan topraklara göz dikmesi gelir.
◾ Her vatanasever insan, özgürlüğünü ve özgürce yaşayabildiği, vatanını korumak için ne yapması gerekiyorsa onu uygulamak için elinden geleni ve fazlasını yapmaya çabalar. Fakat bazı zamanlarda bu yeterli gelmez ve istenmeyen sonuçlar ortaya çıkar.
SAVAŞA DÖNÜŞEN KAVGALAR
◾ Yaşanan toprak kavgaları, insanların belli tarihlerde, belirledikleri meydanlarda savaşmaları ile sonuçlanmıştır. Savaşlar; insanların "birbirleri üzerinden toprak hakkı iddia etmesinden" ve güçlü olanın, zayıf olanın hüviyetini ele geçirip sömürge olarak kullanmak istemesinden ortaya çıkar.
◾ Bu harpler, onlarca masum insanında ailesinden, arkadaşlarından, çevresinden uzaklaşmasına ve bir şekilde hayatının sonlanmasına sebebiyet vermiştir.
Hüviyet ne demek?
Arapça kökenli "hüviyet" sözcüğü "kişilerin kimliklerini tanımlamak" için kullanılan bir kelimedir.
Sömürge ne demek?
Sömürge, Eski Türkçe sinür/simür yani "yutmak, sindirmek" manalarına gelen kelimeden türemişitir. Sömürge ise "bir devletin kendi toprakları dışında başka bir devleti kendi çıkarları doğrultusunda kullanmasına" verilen isimdir.
YENİ DÜNYANIN EN BÜYÜK İLK SAVAŞI
◾ Tarihin acı bir şekilde tanıklık ettiği en büyük harplerden biri, I. Dünya Savaşı'dır. Bu savaş dünya üzerinde milyonlarca insanın hayatını etkilemiş ve değiştirmiştir. Onlarca masum insanı da yaşamdan koparmıştır.
◾ Önceki savaşlarda olduğu gibi dünya savaşlarının ilki, sosyo - kültürel ve ekonomik açıdan insanlığı olumsuz etkilemiştir. Bunun dışında, savaşın ana kahramanları yani askerlerin ruh hallerini "psikolojilerini" alt üst etmiş ve geriye izleri silinmeyecek travmalar bırakmasına neden olur.
SAVAŞIN AĞIR SONUÇLARI
◾ Tarihin en kanlı savaşlarından biri olan I.Dünya Savaşı'nda; ortalama 6,6 milyon sivil insan yaşamını yitirirken yaklaşık 10 milyon askeri hayattan koparmıştır. Net bir sayının verilememesi yaşanan trajiedinin de bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
◾ Bir gün içinde yaklaşık 6 bin kişinin yaşamını yitirdiği düşünülen büyük savaşta, 65 milyon asker seferber edilmiştir. İmparatorluklara son veren, devlet yıkan ve devletlerin kurulmasına sebep olan bu savaş, 1918 yılında imzalanan antlaşmalar sonucu sona ermiştir.
↪ Gözyaşları ile yoğurulmuş bu harbin, insanlık tarihine bıraktığı izlerini günümüzde dahi görebilmekteyiz.
I. Dünya Savaşı'nı bitiren antlaşmalar:
Brest- Litovsk Antlaşması, Versay Barış Antlaşması, Saitn - Germain Antlaşması,
Neuilly Antlaşması, Trianon Antlaşması, Sevr Antlaşması
PSİKOLOJİK TRAVMALAR
◾ Tarihin ilk küresel savaşı, 40 ülke ve kolonilerin dahil olmasıyla 1914 yılında fitil ateşlenmiş ve tam 4 yıl sürmüştür. 1918 senesinde biten büyük harp, salgın ve kıtlığı da beraberinde getirmiştir.
◾ Yaşanan bu denli büyük yıkım sonucu özellikle askerlerde psikolojik rahatsızlıklar meydana gelmiştir. Bunlardan biri de "Shell Shock" adı veriken "Savaş Bunalımı"dır.
Koloni ne demek?
Koloni sözcüğü, Fransızca kökenli olup "sömürge ve " göçmen topluluğu ve bu tarz topluluklara verilen isim" olarak bilinmektedir.