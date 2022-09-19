Sömürge imparatorluğunun son varisi II. Elizabeth

Aktör hep aynı

◾ Kraliçe II. Elizabeth böyle kanlı ve adi bir düzenin yegane temsilcisi olarak 1952 yılında tahta çıkar. İktidar süresi olan 1952 - 2022 yılları arasında dünyada gerçekleşen tüm karışıklıklarda Kraliçe bir şekilde aktör olmayı sürdürür.

◾ Kendisine karşı İngiltere'de duyulan sempatiyi tüm dünyaya basın yolu ile mal eden Kraliçe, adeta yirminci yüzyılın şekil değiştiren sömürgeciliğinin bir simgesi olur.

İslam uygarlığında gelişen bilim Avrupa'ya nasıl ulaştı?