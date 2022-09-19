Sömürge imparatorluğunun son varisi II. Elizabeth
Cenaze törenini milyonlarca insanın canlı yayında izlediği Kraliçe II. Elizabeth, asırlar boyunca dünyayı sömüren ve kanlı eller ile yöneten İngiliz İmparatorluğunun yegane temsil noktasıydı. Bağımsızlık hareketlerine ve insan haklarına verdiği önemle bilinen II. Elizabeth esasında attığı imzalar ve verdiği emirler ile binlerce insanın istismarına izin veren bir ikon idi.
Giriş Tarihi: 19.09.2022
18:34
Güncelleme Tarihi: 19.09.2022
18:55
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Yaban bir ada olan İngiltere'yi ilk olarak şehirleştiren, medenileştiren ve bayındır bir hale getirenler Romalılar oldu. Yollar ve istilaya karşı inşa ettikleri duvar ile medeni olma durumunu İngiltere'ye kazandıran bu yüksek medeniyetin sahipleri tarih boyunca Saksonları, İskoçları, İrlandalıları ve İngilizleri küçümsediler.
İngiltere adasının sahipleri kimlerdi?
Tarih boyunca Sakson, İngiliz ve İskoç toplulukları ingiltere adasının doğal sakinleri oldular.
Dünyayı işgal eden dil: İngilizce
◾ Altı krallık döneminin sonunda birliklerini tamamladıklarında ise İngilizler, komşuları olan
Galliler, İskoçlar ve İrlandalıları katlederek ada üzerinde hak sahibi oldular.
◾ Dünya üzerinde kendi
milli benliklerini oluşturmak ve "farklı" olmak maksadıyla kiliseyi saf dışı bırakan ilk devlet de İngiltere oldu. 8. Henry'nin eylemleri ile Anglikan kilisesi kuruldu ve Kral, kilisenin başı olarak kabul edildi.
Anglikanizm nedir?
8. Henry'nin kurduğu hıristiyan mezhebi.
Şehirlerinden kan sızan medeniyet: Vahşi Batı
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Donanmaya verdikleri önemle İspanyol direnişini kıran İngilizler 1607 senesi ile beraber Kuzey Amerika'yı işgal etmeye başladılar.
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Amerika ve Hindistan ile beraber iki kıtanın yer altı ve yer üstü zenginliklerini sömüren bu insanlar, kıtanın gerçek sahiplerini ise büyük katliamlarla soykırıma maruz bıraktılar.
Kapitalizm klasik üretebilir mi?
Üzerinde güneş batmayan imparatorluk
◾ Bugün Kraliyet Tacı'nda bulunan
mücevherler dahi İmparatorluğa i şgal yoluyla dahil edilen sayısız ülkenin zenginlikleridir. Dolayısıyla İngiliz dünya düzeni esasında bir sömürü ve hırsızlık anlayışıdır.
Üzerinde güneş batmayan imparatorluk ne demek?
Her kıtada toprağı olan İngiliz İmparatorluğunu övmek için kullanılır. Tabir, güneşin İngiltere adasında batsa da başka bir İngiliz toprağında hala güneşin batmadığını dile getirir.
"Batı'ya Yön Veren Metinler"
Aktör hep aynı
◾ Kraliçe II. Elizabeth
böyle kanlı ve adi bir düzenin yegane temsilcisi olarak 1952 yılında tahta çıkar. İktidar süresi olan 1952 - 2022 yılları arasında dünyada gerçekleşen tüm karışıklıklarda Kraliçe bir şekilde aktör olmayı sürdürür.
◾ Kendisine karşı İngiltere'de duyulan sempatiyi
tüm dünyaya basın yolu ile mal eden Kraliçe, adeta yirminci yüzyılın şekil değiştiren sömürgeciliğinin bir simgesi olur.
İslam uygarlığında gelişen bilim Avrupa'ya nasıl ulaştı?