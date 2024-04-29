Mevlana'dan hayata dair 50 alıntı

13. yüzyılda yaşamış olan Mevlana, sadece çağını değil, tüm zamanları etkilemiş bir sufi, mutasavvıf, şair ve İslam alimi olarak tanınır. Eserlerinde ilahi aşkı, hoşgörüyü, barışı ve insan sevgisini işleyen Mevlana'nın en ünlü eseri olan Mesnevi, 25.000 beyitten fazla şiir içeren altı ciltlik bir başyapıttır. Mevlana'nın etkileyici fikirleri, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde milyonlarca insan tarafından okunmuş ve sevilmiştir. Onun düşünceleri günümüzde hala taze ve ilham verici olmaya devam etmektedir. İşte sizler için Mevlana'dan hayata ve ilahi aşka dair 50 alıntı…