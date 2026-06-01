Yeşilırmak’ın süsleri: Yalıboyu Evleri

◾ Yalı boyu evlerinin olduğu konum hem Roma hem de Osmanlı izlerini taşıdığından şehrin farklı medeniyetler içinde nasıl uyum içinde yaşatıldığının en somut örneği.

◾ Gelelim bu evlerin neyden ve nasıl yapıldığına. Bu yapıların inşasında geleneksel Osmanlı mimarisinin en karakteristik yöntemleri olan hımış ve bağdadi tekniklerinin kullanıldığını görüyoruz.

◾ Ahşap iskelet arası kerpiç dolgu ile inşa edilen bu yapılar, esneklikleri sayesinde depreme karşı inanılmaz bir dayanıklılık gösterirler. İşte, yıllarca ayakta kalmalarının sırrı bundandır.