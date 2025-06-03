Bayram rotası: Amasya'da gezilecek yerler
Ülkemizde pek çok tarihi belde bulunuyor. Bunlardan biri de hiç şüphesiz, "Şehzadeler Şehri" olarak bilinen ve tanınan Amasya. Yeşilırmak boyu dizelenen yalı boyu evleri, camileri, müzeleri ve havasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Bu güzide kentte görülmesi gereken tarihi eser ve yapılar mevcut. İşte, bunları sizler için araştırdık.
📍 İKİNCİ BAYEZİD KÜLLİYESİ
🔸 Amasya'nın sembollerinden biri olan İkinci Bayezid Külliyesi, 1485-1486 tarihleri arasında Osmanlı Sultanı II. Bayezid'in talimatıyla Amasya Sancak Beyi Şehzade Ahmed tarafından inşa ettirilir.
🔸 1496 tarihli vakfiyesinde belirtildiği üzere külliye; cami, medrese, imaret, mektep ve köprüden oluşmakta. Bu yapılardan sadece mektep günümüze ulaşamamış.
🔸 Köprü ise Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak üzerinde yer alıyor. Diğer kısımlar ise bir bütün haliyle günümüzde ziyaretçilerini ağırlıyor.
📍 PONTUS KRALLARI KAYA MEZARLARI
🔸 Şehzadeler şehri olarak tanınan şehirde mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri de Kral Kaya Mezarlıkları. Burası, Amasya Kalesi eteklerinde düz bir duvar gibi uzanan kalker kayalara oyularak yapılmış.
🔸 Kral Kaya Mezarlıkları, Helenistik dönemde, Amasya'yı MÖ 302'den MÖ 26'ya kadar başkent olarak kullanan Pontus krallarına ait olduğu biliniyor. Yolunuz Amasya'ya düşerse Yeşilırmak manzaralı tarihi yeri muhakkak gezip görün.
📍 AMASYA ARKEOLOJİ MÜZESİ
🔸 1925 senesinde kurulan Amasya Arkeoloji Müzesi'nde; Tunç, Hitit, Urartu, Frig, İskit, Pers, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 13 medeniyete ait eserler sergileniyor.
🔸 Aynı zamanda müze bahçesinde; Hitit, Helenistik, Roma, Bizans, İlhanlı, Selçuklu ve Osmanlı zamanlarından kalma taş eserler bulunuyor.
🔸 Müzede en çok dikkat çeken ise İlhanlılar Dönemi'ne ait 14'üncü yüzyıldan kalma mumyalar. Bu mumyalar müzede özel bir bölüme konulmuş.
📍 SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN TIP VE TARİH MÜZESİ
🔸 "Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi" zamanında Amasya Bimarhanesi günümüzde olarak bilinmektedir. Adını, ilk Türkçe cerrahi eserin sahibi Şerafettin Sabuncuoğlu'ndan almıştır. İlhanlı Dönemi'nden günümüze ulaşan bu yapı, Anadolu'da müzikle tedavi yapılan ilk hastane olarak biliniyor.
🔸 Müzede; 10 ayrı branştaki tıp ve cerrahi aletlerinin sergilendiği ve tedavi yöntemlerinin gösterildiği Sabuncuoğlu Salonu, o dönem hastalara uygulanan müzikoterapide kullanılan makamlar, müzik tedavi salonu, cerrahi operasyon ve tedavilerin sergilendiği Sabuncuoğlu Kliniği gibi bölümleri yer alıyor.
📍 GÖKMEDRESE CAMİİ
🔸 Amasya'nın gözde eserlerinden biri olan Gökmedrese, şehrin Valisi Seyfeddin Torumtay tarafından inşa ettirilmiş. Bu güzide yapı, dönemindeki diğer eserlerden farklı olarak çinilerle bezenmiş. Bu da, eseri ayrıcalıklı kılan özelliklerinden.
🔸 Torumtay Caddesi üzerinde yer alan yapı, evvela bir merdiven ile ziyaretçilerini karşılar. Ardından biri büyük diğeri küçük olan iki yapı, görenlerin dikkatini çeker. Bu iki yapıdan biri camiyken diğeri de Seyfeddin Torumtay'ın Türbesidir.