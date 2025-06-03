Bayram rotası: Amasya’da gezilecek yerler

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📍 GÖKMEDRESE CAMİİ

🔸 Amasya'nın gözde eserlerinden biri olan Gökmedrese, şehrin Valisi Seyfeddin Torumtay tarafından inşa ettirilmiş. Bu güzide yapı, dönemindeki diğer eserlerden farklı olarak çinilerle bezenmiş. Bu da, eseri ayrıcalıklı kılan özelliklerinden.

🔸 Torumtay Caddesi üzerinde yer alan yapı, evvela bir merdiven ile ziyaretçilerini karşılar. Ardından biri büyük diğeri küçük olan iki yapı, görenlerin dikkatini çeker. Bu iki yapıdan biri camiyken diğeri de Seyfeddin Torumtay'ın Türbesidir.