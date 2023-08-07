Türkiye'nin Antik Mirasları: Keşfedilmeyi Bekleyen Kentler

📌 Antalya'nın bir ilçesine de adını veren Side antik kenti, bölgenin en önemli tarihi güzelliklerinden biridir. M.Ö. 7. yüzyılda kurulduğu bilinen bu antik kent, Roma ve Helenistik dönemlere ait kalıntılar barındırır. Sahildeki tapınakları, tiyatrosu ve sütunlu caddesi antik kente dair pek çok önemli unsuru muhafaza eder.

📌 Dönemin ticaret yollarının denizden geçmesi ve bölgenin liman olarak da kullanılması Side Antik Kenti'nin gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur.

Efes Antik Kenti