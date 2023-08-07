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Türkiye'nin Antik Mirasları: Keşfedilmeyi Bekleyen Kentler

Anadolu coğrafyası tarih öncesi dönemlerden bugüne kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Tarihin ilk medeniyetlerinin ayak izlerini, görkemli imparatorlukların miraslarını, dünya tarihine ışık tutan ve tarihe yön veren birçok yeniliğin zengin ev sahibidir coğrafyamız... Bu bölgede hüküm sürmüş Hitit, Frigya, Urartu, Lidya, Roma, Bizans, Osmanlı ve tarih boyunca daha nice topluluk coğrafyamıza eşi benzeri bulunmaz eserler bırakmışlardır. Türkiye bir açıkhava müzesidir. Bu müzeyi keşfetmek için sizler için Türkiye'deki önemli antik kentleri listeledik.

Giriş Tarihi: 07.08.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 15:53
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Side Antik Kenti - Antalya
Side Antik Kenti - Antalya

📌 Antalya'nın bir ilçesine de adını veren Side antik kenti, bölgenin en önemli tarihi güzelliklerinden biridir. M.Ö. 7. yüzyılda kurulduğu bilinen bu antik kent, Roma ve Helenistik dönemlere ait kalıntılar barındırır. Sahildeki tapınakları, tiyatrosu ve sütunlu caddesi antik kente dair pek çok önemli unsuru muhafaza eder.

📌 Dönemin ticaret yollarının denizden geçmesi ve bölgenin liman olarak da kullanılması Side Antik Kenti'nin gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur.

Efes Antik Kenti

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Çatalhöyük - Konya
Çatalhöyük - Konya

📌 Neolitik döneme ait en eski ve en gelişmiş yerleşim merkezlerinden biridir. 1958 yılında İngiliz arkeolog James Mellaart tarafından keşfedilmiştir.

📌 Neolitik Çağ'da, yaklaşık M.Ö. 7500 ile 5700 yılları arasında, avcı-toplayıcı toplumların yerleşik tarım toplumlarına dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynamıştır.

📌 2012 UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır.

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Aigai Antik Kenti - Manisa
Aigai Antik Kenti - Manisa

📌 Yunan mitolojisine kadar dayandıran ve bugünkü sınırları Manisa'da bulunan Aigai antik kenti, eski bir şehridir. M.Ö. 3. yüzyılda yapılan kazılarda görkemli bir tapınak kompleksi ve anıtsal mezarlar ortaya çıkarılmıştır. Aigai kenti, antik çağın zenginlikleriyle doludur.

📌 Antik kentte tarım ve hayvancılık yaygın şekilde yapılmıştır. Şehirde tiyatro, kamu binaları ve meclis binası bulunmuştur. Aigai antik kentinin en önemli özelliklerinden birisi; yerlere taş döşenmesi ve yağmur suları için kanalizasyon sisteminin kurulmuş olmasıdır.

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Assos Antik Kenti - Çanakkale
Assos Antik Kenti - Çanakkale

📌 Çanakkale'de bulunan eşsiz güzellikteki Assos, bir sahil kasabasıdır. Antik çağın önemli yerleşimlerinden biri olan Assos, Athena tapınağı ve Akropol kalıntıları ile tarih ve doğanın birleştiği önemli bir merkezdir.

📌 Felsefe tarihinde de önemli bir yer olan Assos'ta Aristoteles yaşamış ve felsefe okulunu kurmuştur. Assos'taki antik tiyatro yaklaşık 5000 kişilik kapasitededir.

Antik Yunan Felsefesi

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Olympos Antik Kenti - Antalya
Olympos Antik Kenti - Antalya

📌 Olympos, Antalya'nın Kumluca ilçesinde yer alan tarihi bir antik kenttir. Roma döneminde zengin bir liman kenti olan Olympos, bugün tarihi kalıntıları ve uzun plajıyla halen cazibe merkezlerinden biridir.

📌 Helen, Roma ve Bizans kültüründen izler taşıyan kent, ormanlarından içinde kurulmuş olması nedeniyle varlığını bugüne kadar rahatça koruyabilmiştir.

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