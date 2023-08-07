Türkiye'nin Antik Mirasları: Keşfedilmeyi Bekleyen Kentler
Türkiye'nin Antik Mirasları: Keşfedilmeyi Bekleyen Kentler
Anadolu coğrafyası tarih öncesi dönemlerden bugüne kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Tarihin ilk medeniyetlerinin ayak izlerini, görkemli imparatorlukların miraslarını, dünya tarihine ışık tutan ve tarihe yön veren birçok yeniliğin zengin ev sahibidir coğrafyamız... Bu bölgede hüküm sürmüş Hitit, Frigya, Urartu, Lidya, Roma, Bizans, Osmanlı ve tarih boyunca daha nice topluluk coğrafyamıza eşi benzeri bulunmaz eserler bırakmışlardır. Türkiye bir açıkhava müzesidir. Bu müzeyi keşfetmek için sizler için Türkiye'deki önemli antik kentleri listeledik.
Giriş Tarihi: 07.08.2023
12:01
Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
15:53