Cenaze namazı 3 defa kılınan padişah

Kanuni Sultan Süleyman devri Osmanlı Devleti'nin zirve dönemidir. 46 yıl tahtta kalan padişah, ordusunun başında tam on üç kez sefere çıkar. Avusturya'nın Osmanlı topraklarına verdiği zararları bitirmek üzere, zorlu Zigetvar üzerine sefer düzenlenir. Hastalığına rağmen sultan da sefere katılır. 72 yaşında çıktığı Zigetvar Seferi'nde vefat eden padişahın naaşının taşınması ve cenaze namazının hikayesi oldukça farklıdır. İşte, o cenazenin hikayesi..

🔶 Kanuni, sefere çıkmadan önce Eyüp Sultan'ı ve atalarının türbelerini ziyaret eder. Gittiği türbelerde fakirlere büyük miktarlarda sadaka dağıtır. 29 Nisan 1566'da büyük bir merasimle padişah ve devlet ileri gelenleri ile hastalığına rağmen 72 yaşında İstanbul'dan ordusuyla yola çıkar. Yolda rahatsızlanan padişah, Sokollu Mehmed Paşa'nın yardımı ile arabaya geçer. Şehir merkezlerine gelindiğinde padişahlığın şanı için bütün rahatsızlığına rağmen atına biner.

🔍 Sokollu Mehmed Paşa kimdir?

Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde 14 yıl Osmanlı Devleti'nin sadrazamlığını yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

🔷 Amaç, Osmanlı topraklarına büyük zarar veren Zigetvar'ı fethetmektir. Hastalığından dolayı dışarıya çıkamayan sultan, kuşatmayı çadırından takip eder. Zigetvar düşmek üzereyken Sultan Süleyman vefat eder.

🔷 Sultanın vefat haberi, askerin moralini bozup orduyu dağıtabileceği için duyurulmaz. Zira kale de düşmek üzeredir. Sultanın cesedinin iç organları çıkarılır. Misk ve amber kokuları sürülür. Gizlice cenaze namazı kılınarak tahtın altına geçici olarak defnedilir.

🔷 Bu sırada Şehzâde Selim'e babasının öldüğü bildirilir ve hemen orduya çağırılır. Zigetvar fethedilir fakat Kanuni göremez. Veziriazam orduyu bir süre oyalayarak vefat haberinin duyulmasını gizler. İkinci Selim, tam 42 gün gizlenen babasının cenazesini karşılar. Kanuni'nin tabutu musalla taşına konur ve burada ikinci defa cenaze namazı kılınır.

🔷 Naaş İstanbul'a getirildikten sonra, Şeyhülislâm Ebussuud Efendi üçüncü defa cenaze namazı kıldırır. Padişah, Süleymaniye Camii'ne, Mimar Sinan'ın nezaretinde hazırlanan mezara defnedilir.

🔺 46 yıllık padişahlığında 13 kez sefere çıkan padişahın ölümüyle büyük bir devir sona ermiştir.

💠 Sultan Süleyman'ın özellikleri:

▶ En uzun süreyle hükümdarlık yapmış Osmanlı padişahıdır.

▶ Kanunî, yuvarlak çehreli, elâ gözlü, arası açık kaşlı, doğan burunlu ve uzun boylu idi.

▶ Âlim ve şairlerle sohbetten hoşlanır. Şehzâdeliğinde öğrendiği kuyumculukta mahir bir sanatkârdır.

▶ Muhibbî mahlasıyla şiirler yazar.

▶ İyi kılıç kullanır ve avlanmaktan hoşlanır.

▶ Arapça, Farsça ve bazı Slav dilleri ile Tatar lehçesini bildiği söylenir.

▶ I. Süleyman kendi döneminin Avrupalı yazarları tarafından "Muhteşem", "Büyük Türk" gibi lakaplarla anılır.