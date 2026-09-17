Gidenlerin gözünden Kudüs şahitliği

2 /17 'Yıllardır görmediğim kardeşlerimle tanışıyordum adeta'















İlk kıblemizi uzaktan sevmekle yetinmeyip bizzat o avluya yüz sürenlerin en çok vurguladığı his, şüphesiz "baba evine dönmüş olma" hissiyatıdır. Nisan da o taş sokaklarda, aradaki kilometrelerce mesafeye rağmen İslam'ın sinesinde hiç silinmeyen o köklü kardeşlik bağını şu samimi sözlerle aktarıyor:

"Oradayken en çok kendi evimdeymiş gibi hissettiğim anlardan biri de tanımadığım Filistinli insanların Türk olduğumu anlayınca yaşadıkları sevinçleri, ben kapılardan giremeyince benimle birlikte üzülmeleriydi. Yıllardır görmediğim kardeşlerimle tanışıyordum adeta. Oradaki insanların hepsi, ziyaretini beklediği yakınlarını karşılar gibi karşıladılar bizi. Ve en çok da çocuklar... Dikenli tellerin arasında açan çiçekler gibiydi her biri. İçlerinde bulundukları durum ne kadar zor olsa da acıya meydan okurcasına bir gülüş vardı yüzlerinde. Onların gülüşünü görünce benim de yüzümde bir tebessüm oluşuyordu. Ve onlar neşeleriyle bizi direnişe davet ediyorlardı. 'Konfor alanından çık ve Mescid-i Aksa için, evin için direnişimize katıl.' diyorlardı adeta..."

Bu eşsiz vuslat, Nisan'ın yalnızca bakış açısını değil, kalbinin en derin köşesindeki Kudüs şuurunu da bütünüyle ihya etmiş. Bugün "Acaba gitsem mi, başıma bir iş gelir mi?" diyerek vehimlere kapılanlara, kalbinde filizlenip ulu bir çınara dönüşen o hakikatin gölgesinden şöyle sesleniyor:

"Gitmeden önce her ne kadar Kudüs derdiyle dertlenmiş ve Kudüs'ü kalbinde taşıyan biri olsam da onu tam hissedemiyormuşum. Aslında öncesinde kalbime Mescid-i Aksa sevgisinin tohumunu ekmişim, onu görene kadar sulayıp büyüttüğümü zannetsem de o tohumun yeşermesi için ihtiyaç duyduğum şey, Mescid-i Aksa'yı dünya gözüyle görmekmiş. Mescid-i Aksa'yı görür görmez sanki gözlerimden kalbime doğru yaşlar aktı ve Rabb'im bahşetti o tohumun muhtaç olduğu ab-ı hayatı. Kalbimdeki tohum, köklü bir çınara dönüşmüştü artık. Kalbinde Kudüs'ü taşımak isteyen herkes gidip onu görmeli, vesveselerden sıyrılıp harekete geçmeli. Zaten başımıza gelebilecek en kötü şey, Mescid-i Aksa derdiyle dertlenmemek olur ve bu beladan kurtuluş, Mescid-i Aksa yollarına adım atmaktır."