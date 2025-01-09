Bursa'nın 10 güzeli
Yıllar boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan, asırların kültürel mirasını göğsünde taşıyan, Anadolu'nun yüz akı Bursa kendisini Osmanlı döneminde bulmuştu. 13. yüzyıldan itibaren Bursa'nın dört bir tarafında İslam bahçesinin çiçekleri açmaya başlamış ve şehir camiler, çeşmeler, medreseler, darüşşifalar, hanlar, saraylar, kervansaraylar gibi yapılarla ile donatılmıştı. Asırlar boyunca her göç bu mirası beslemiş ve Bursa çok kültürlü yapısıyla öne çıkmıştı. Sizler için Bursa'nın 10 güzelini araştırdık.
Bursa Ulu Camii
💠 Niğbolu zaferinin ardından Yıldırım Bayezid Han tarafından 1396 - 1400 yılları arasında yaptırılan Ulu Camii, Osmanlı dini mimarisinde çok kubbeli anıtsal yapıların ilki olarak kabul edilir.
💠 Yirmi kubbesinden dolayı yirmi cami gücündeki cami olarak da anılan Ulu Camii, içerisinde bulunan hat tabloları ve müminlerin teveccühü ile İslam coğrafyasındaki en mühim dini yapılardan birisi olarak kabul edilir.
Bursa Ulu Camii Kitabesi
Muazzam pâdişah Murad Han oğlu Yıldırım Bâyezîd tarafından H. 802 / M. 1399 yılında yaptırılmıştır"
Koza Han
💠 Sultan II. Bayezid Han tarafından inşa ettirilen Koza Han'ın asıl amacı Bayezid Külliyesi'ne gelir sağlamaktı. Lakin yapı merkezi konumu ve barındırdığı önemle Bursa için mühim bir mekan olarak öne çıkar.
💠 Kırk kubbeden oluşan yapı, üst katta elli alt katta kırk beş olmak üzere doksan beş odadan meydana gelir. Koza Han'ı kartpostallık yapan ise avlusunda bulunan altı şadırvanlı mescittir.
Hüdavendigar Camii
💠 Osmanlı Sultanı I. Murad Hüdavendigar tarafından yaptırılan cami, alt katının ibadet alanı üst katının ise medrese olmasıyla simgeleşir. Eser; Bizans, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esintiler taşır. 1365-1385 yılları arasında inşa edilen cami tarihi boyunca 8 geniş tamirattan geçmiştir.
💠 Çekirge semtinde bulunan cami yakın mekanlardaki termal sular sebebiyle Kaplıca İmareti olarak da anılmıştır. Murad Hüdavendigar Sırpsındığı Muharebesi'nin ardından yapıyı inşa ettirmiştir.
Hüdavendigar Camii Kitabesi
Yüce hilafet makamının süsünü ve güzelliğini artıran sultan oğlu sultan Sultan Gazi Abdülhamit Han Hazretleri -Allah onun saltanatını zamanların sonuna kadar daim eylesin- yaptırdığı birbirinden güzel eserlere ilave olarak değerli dedelerinden Cennetmekan Sultan Hüdâvendigâr Gazi Hazretleri'nin işte bu şerefli camilerini yenileyerek inşa buyurmuşlardır.
Sene H. 1322 18 Cemâziyü'l-âhir / M. 30 Ağustos 1904
Irgandı Köprüsü
💠 Dünya üzerinde dört çarşılı köprü bulunuyor. Bunlar: Bursa, Floransa, Venedik ve Lofça şehirlerinde. Köprü, 1442 yılında Irgandılı Ali'nin oğlu Hacı Muslihiddin tarafından yapılmıştır.
💠 1854 yılındaki Büyük Bursa Depremi'nde hasar alan köprü, Milli Mücadele döneminde Yunan ordusu tarafından bombalanmıştır.
Yıldırım Külliyesi
💠 Osmanlıların beylikten devlete geçişini mimari anlamda temsil eden Yıldırım Külliyesi; cami, medrese, imaret, hamam, türbe ve dârüşşifâdan meydana gelir.
💠 Yıldırım Külliyesi'nin en önemli özelliklerinden birisi de içerisindeki darüşşifanın Osmanlı mimarisinde müstakil olarak inşa edilen ilk hastane yapısı olmasıdır.