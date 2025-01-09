Bursa’nın 10 güzeli

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Koza Han

💠 Sultan II. Bayezid Han tarafından inşa ettirilen Koza Han'ın asıl amacı Bayezid Külliyesi'ne gelir sağlamaktı. Lakin yapı merkezi konumu ve barındırdığı önemle Bursa için mühim bir mekan olarak öne çıkar.

💠 Kırk kubbeden oluşan yapı, üst katta elli alt katta kırk beş olmak üzere doksan beş odadan meydana gelir. Koza Han'ı kartpostallık yapan ise avlusunda bulunan altı şadırvanlı mescittir.