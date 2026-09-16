"Çağdaş Dünyada Asr-ı Saadeti Hatırlamak" eserinden 20 alıntı
Yayınlanma Tarihi: 16.09.2026 11:26
Kıymetli yazarlarımızdan Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın kaleme aldığı Çağdaş Dünyada Asr-ı Saadeti Hatırlamak, günümüz insanına Asr-ı Saadet'in manevi iklimini yeniden hatırlatıyor. Üç bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) örnek kişiliği, güzel ahlakı ve insanlığa rehber olan hayatı anlatılıyor. İkinci bölümde, Kur'an-ı Kerim ve ibadetler ışığında bir müminin sahip olması gereken kulluk bilincine ve temel değerlere yer veriliyor. Son bölümde ise modern hayatın insanı sürüklediği dünyevileşme üzerinde duruluyor; bu yoğunluk ve savrulmadan uzaklaşarak gönül huzuruna ulaşmanın yolları gösteriliyor. Asr-ı Saadet'in manevi iklimini günümüz insanının hayatına taşıyan eserden çarpıcı alıntıları sizler için derledik.
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Çağdaş Dünyada Asr-ı Saadeti Hatırlamak eserinden 20 alıntı
🌺 O, etrafındakilerle birlikte acıyı ve sevinci paylaşan, arkadaşlarına dost, dostlarına yâr olan, külfetsiz ve zahmetsizce ağırlanabilen, teklifsizce yanına varılabilen kişidir.
Mehmet Emin Ay