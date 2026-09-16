4 /20 Çağdaş Dünyada Asr-ı Saadeti Hatırlamak eserinden 20 alıntı















🌺 Nimetlerin farkında olmanın aynı zamanda şükreden bir kul olmaya; şükreden biri olmanın kadir kıymet bilmeye, bu özellikle de insanın hem kendi kadrini ve hem de haddini bilmeye vesile olacağını söylemek mümkündür.

Mehmet Emin Ay