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"Çağdaş Dünyada Asr-ı Saadeti Hatırlamak" eserinden 20 alıntı

Yayınlanma Tarihi: 16.09.2026 11:26

Kıymetli yazarlarımızdan Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın kaleme aldığı Çağdaş Dünyada Asr-ı Saadeti Hatırlamak, günümüz insanına Asr-ı Saadet'in manevi iklimini yeniden hatırlatıyor. Üç bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) örnek kişiliği, güzel ahlakı ve insanlığa rehber olan hayatı anlatılıyor. İkinci bölümde, Kur'an-ı Kerim ve ibadetler ışığında bir müminin sahip olması gereken kulluk bilincine ve temel değerlere yer veriliyor. Son bölümde ise modern hayatın insanı sürüklediği dünyevileşme üzerinde duruluyor; bu yoğunluk ve savrulmadan uzaklaşarak gönül huzuruna ulaşmanın yolları gösteriliyor. Asr-ı Saadet'in manevi iklimini günümüz insanının hayatına taşıyan eserden çarpıcı alıntıları sizler için derledik.

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Çağdaş Dünyada Asr-ı Saadeti Hatırlamak eserinden 20 alıntı
Çağdaş Dünyada Asr-ı Saadeti Hatırlamak eserinden 20 alıntı

🌺 O, etrafındakilerle birlikte acıyı ve sevinci paylaşan, arkadaşlarına dost, dostlarına yâr olan, külfetsiz ve zahmetsizce ağırlanabilen, teklifsizce yanına varılabilen kişidir.

Mehmet Emin Ay

MEHMET EMİN AY'IN YAZILARI

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Çağdaş Dünyada Asr-ı Saadeti Hatırlamak eserinden 20 alıntı
Çağdaş Dünyada Asr-ı Saadeti Hatırlamak eserinden 20 alıntı

🌺 O, gecelerini ibadetle, gündüzlerini oruçla geçiren, kendisinden önceki zâhidlerin en güzel örneği, kendisinden sonra gelenlere de en güzel model olacak bir hayat tarzıyla, zühd ve takvada "zirve" kişiliğin sahibidir.

Mehmet Emin Ay

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Çağdaş Dünyada Asr-ı Saadeti Hatırlamak eserinden 20 alıntı
Çağdaş Dünyada Asr-ı Saadeti Hatırlamak eserinden 20 alıntı

🌺 "Müminin ailesi, bu dünyadaki cennetidir" diyerek, huzuru aile ortamında aramak gerektiğini de O öğretti bizlere…

Mehmet Emin Ay

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Çağdaş Dünyada Asr-ı Saadeti Hatırlamak eserinden 20 alıntı
Çağdaş Dünyada Asr-ı Saadeti Hatırlamak eserinden 20 alıntı

🌺 Nimetlerin farkında olmanın aynı zamanda şükreden bir kul olmaya; şükreden biri olmanın kadir kıymet bilmeye, bu özellikle de insanın hem kendi kadrini ve hem de haddini bilmeye vesile olacağını söylemek mümkündür.

Mehmet Emin Ay

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Çağdaş Dünyada Asr-ı Saadeti Hatırlamak eserinden 20 alıntı
Çağdaş Dünyada Asr-ı Saadeti Hatırlamak eserinden 20 alıntı

🌺 Kalbini Kur'an'a açmak, Kur'an-ı Kerim'in de bir gül misali mümine açılması demektir.

Mehmet Emin Ay

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