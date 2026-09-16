Tarihte kara bir leke: Sabra ve Şatilla Katliamı

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SİYONİST ZİHNİYET

◾ Uzun yıllardan beri siyonist zihniyetin işgali altında yaşamaya çalışan Filistinliler, insanlık dışı muamelere maruz kalmıştır. İşte bundan ötürü Filistin halkı, yaşadıkları acı dolu olaylarla tarih sayfalarına giren katliamların maalesef kurbanlarıdır.

◾ Yaşanan bu katliamlara ses çıkarmayan bütün devletlerin siyonist İsrail'den hiçbir farkı yoktur. Halbuki bir insanın hayattan koparılması büyük bir olaydır. Maide suresi 32. ayeti hatırlayalım:

"İşte bundan dolayı İsrâiloğulları'na şöyle yazmıştık: "Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur." Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler."