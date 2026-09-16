Tarihte kara bir leke: Sabra ve Şatilla Katliamı
1982 yılında bir felaket yaşanır. Dünyanın bu zamana kadar tanık olmadığı "vahşice" bir katliamdır bu. Filistinli mültecilerin kaldığı Sabra ve Şatilla kamplarında binlerce masum insan acımasız bir şekilde hayattan koparılır. Aşırı sağcı Hristiyan Falanjist milislerin düzenlediği saldırıların açtığı derin yaralar, hafızalardan silinmemiştir ve uzun yıllar da silinmeyecektir. İşte, tarihte kara bir leke olarak kalacak Sabra ve Şatilla Katliamı'na dair detaylar...
SİYONİST ZİHNİYET
◾ Uzun yıllardan beri siyonist zihniyetin işgali altında yaşamaya çalışan Filistinliler, insanlık dışı muamelere maruz kalmıştır. İşte bundan ötürü Filistin halkı, yaşadıkları acı dolu olaylarla tarih sayfalarına giren katliamların maalesef kurbanlarıdır.
◾ Yaşanan bu katliamlara ses çıkarmayan bütün devletlerin siyonist İsrail'den hiçbir farkı yoktur. Halbuki bir insanın hayattan koparılması büyük bir olaydır. Maide suresi 32. ayeti hatırlayalım:
"İşte bundan dolayı İsrâiloğulları'na şöyle yazmıştık: "Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur." Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler."
SÜRGÜN BAŞLANGICI: 1948
◾ Filistinliler, İsrail yönetimi tarafından 1948 yılından itibaren düzenli olarak sürgüne zorlanır. Sürgün edildikleri yer Lübnan'dır. başkent Beyrut'taki mülteci kamplarına yerleştirilirler.
◾ Topraklarından koparılan Filistinlilerin yerleştirildiği Sabra ve Şatilla adında iki ayrı mülteci kampı vardır. Masum binlerce insana ev sahipliği yapan bu yer, 15 Eylül 1982 yılında büyük bir katliama sahne olacaktır.
İSLAM DÜŞMANLIĞI
◾ Müslümanları her daim tehdit olarak gören İslam karşıtı taraflar o gün, masum halka saldırmak için kendilerince bir bahane bulmuşlardır.
◾ Takvimler 23 Ağustos 1982'yi gösterdiğinde, İsrail'in desteğiyle cumhurbaşkanı seçilen Lübnan Ketaib Partisi lideri Beşir Cemayel'e düzenlenen suikast ilk bahaneleridir.
◾ Hristiyan kesim tarafından üç hafta sonra parti lideri olarak seçilen Beşir Cemayel, 14 Eylül günü bombalı bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Elbette İslam düşmanı kesim bundan Filistinlileri sorumlu tutacaktır.
Beşir Cemayel kimdir?
10 Kasım 1947 yılında Beyrut'ta dünyaya gözlerini açan Beşir Cemayel, 1982'nin 14 Eylül günü bir suikaste kurban gitmiştir.
VAHŞETLERİNE BAHANE ÇOKTU
◾ Sabra ve Şatilla saldırılarında gösterilen sebep yalnızca Beşir Cemayel suikasti değildir. Yıllarca bölgede Müslümanların yönetiminde "aşağılık" psikoloji yaşadığını iddia eden ve intikam için hain planlar kuran Hristiyan milisler de vardır.
◾ Tabi bir de kana susmamış, kendilerini "seçilmiş ırk" olarak gören siyonist zihniyet... O dönemler Lübnan toprakları İsrail'in işgali altındadır. Bu da katliamın boyutunu, tahmin edilemez noktalara ulaştığını göstermek için yeterli aslında.
ARIEL ŞARON BİRLİKLERİ KAMPI KUŞATTI
◾ O dönemler Beyrut'u işgal eden İsrail birlikleri, Ariel Şaron'un emriyle binlerce Filisitinlinin sığındığı Sabra ve Şatilla kamplarını kuşatır.
◾ İsrail tarafından, doğdukları yurtlarından edilen Filistinliler burada insanlık dışı grupların vahşi eylemleri sonucu hayatlarından koparılırlar.
Ariel Şaron kimdir?
1982 yılında Lübnan İç Savaşı'nda İsrail'in Savunma Bakanı olan Ariel Şaron, 1928 - 2014 yılları arasında yaşar.
Filistin halkına uyguladığı vahşice tutumundan ötürü "Kasap, Buldozer" olarak anılmaktadır.