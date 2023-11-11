Mescid-i Aksa'nın kapıları

Durumu: Açık

📍 ESBAT KAPISI

🔸 Eyyubiler döneminde, 1213 yılında inşa edilen Esbat Kapısı, Mescid-i Aksa'nın kuzeydoğu tarafına açılmaktadır. 1367 senesinde ise Memlûklu Devleti tarafından ilave olarak minare eklenir. Bundan ötürü de burası, Esbat Kapı Minaresi adıyla da anılır.

🔸 Diğer adı Meryem Ana Kapısı olan bu yer, günümüzdeki halini 1538 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde alır. Kapı kemerli bir yapıya sahip olup yüksekliği dört metredir.

Eyyubi Devleti nedir?

1171 senesinde, Selahaddin Eyyûbî'nin Mısır ve Suriye merkezli kurduğu Sünni Müslüman bir devlettir.