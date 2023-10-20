Uluslararası hukuk bağlamında Gazze'de yaşananlar
İsrail Devleti kayda değer hiçbir gerekçe olmaksızın tüm dünyanın gözü önünde savaş değil insanlık suçu işliyor ve Batılı devletler bunu sadece izlemekle yetiniyor. Milyonlarca masum insan, İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu acı bir şekilde yaşamını yitiriyor. Peki, alenen işlenen bu katliamın uluslarası hukuk açısıdan karşılığı ne? İşte, Uluslararası hukuk bağlamında Gazze'de yaşananlar...
Giriş Tarihi: 20.10.2023
14:05
Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
15:45
İSRAİL ULUSLARASI HUKUK SUÇU İŞLİYOR
◾ Yıllardır
Filistin ve İsrail arasında yaşanan çatışmalar, 7 Ekim 2023 tarihinde resmen bir savaşa dönüştü. 17 Ekim'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırı ise resmen bir katliamdı.
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Gazze'de yaşanan bu sıcak gelişmelerden sonra akıllara sorusunu getirdi. , "İsrail'in, Filistin halkına uyguladığı kabul edilemez bu soykırımı uluslararası hukuk bağlamında nasıl karşılık bulur?"
İsrail'in kuruluşunun arka planı
HUKUK AÇISINDAN GAZZE KRİZİ
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II. Dünya Savaşı'ndan itibaren İsrail'in, Filistin halkının topraklarını işgal etmesi, Filistinlileri temel ihtiyaçlarından mahrum bırakması ve Gazze'ye uyguladığı abluka insanî meselerin genelini kapsadığı, aynı zamanda uluslarası bir hukuk meselesidir.
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19 Ekim tarihinde Akademi Beyoğlu Gençlik Merkezi'nde, Mimar Sinan Üniversitesi Prof. Dr. Berdal Aral "Uluslarası hukuk açısından Gazze krizi" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Konuşmayı sizler için derledik.
FİLİSTİN TOPRAKLARINDA BİR YAHUDİ DEVLETİ KURMA
◾ Öncelikle
1917 yılında gerçekleşen Balfour Deklarasyonu'nda, Siyonistlerin İngilizlerden aldıkları, "Filistin topraklarında Yahudi devleti kurma" sözü tamamıyla hukuğun temel ilkelerini çiğneyen bir karardır.
◾ İsrail yönetiminin, hiçbir hukuki gerekçeye dayandırmaksızın Filistin topraklarını ilhak etmesi,
yani tapu kütüğüne kayıtlı olan taşınmazın mülkiyetinin işgal yoluyla kazanılması Medeni Hukuk'un 707. maddesine aykırıdır.
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İSRAİL, YASAK OLAN TOPLU CEZALANDIRMALAR YAPIYOR
◾ İsrail yönetiminin yıllardır
Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlar, hukuksal anlamda toplu cezalandırmanın karşılığıdır. Bu ise yasaktır. Şu anda yapılan toplu cezalandırmanın ana içeriği, Filistinlilerin temel insani ihtiyaçlarını karşılayamamasıdır.
◾ Bunun içinde;
yeterli gıda, ilaç , su kaynakları bulunmaması ve en önemlisi olmamasıdır. can güvenliğinin 2023 yılından önce İsrail'in Filistin halkına uyguladığı toplu cezalandırmalara; kara ve deniz yollarında, Gazze şeridindeki halkın geçim kaynağı olan balıkçılıkta, inşaatta ve son olarak eğitim-öğretimdeki kısıtlamaları örnek gösterebiliriz.
SAVAŞ HUKUKUNDA 4 SÖZLEŞME
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130 ülkenin bir devlet olarak kabul ettiği Filistin'de bugün; elektrik, telekomünikasyon, ülkeye giriş çıkışlar İsrail konrolündedir.
◾ 20. yüzyılda yayınlanan
Savaş Hukuku Sözleşmesi'nde 4 ana madde yer alır. Bunların dördü de savaştaki insanların durumuyla ilgilidir. Geri kalan maddelerden iki tanesinde ise 1970 yılına ait resmi protokol örnekleri bulunur.
◾ Bu protokollere göre
"hiçbir şekilde işgal altında tutulan halklara eylemler yapılamaz." Bildirgeye göre İsrail, bugün büyük bir savaş suçu işlemektedir.
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