Uluslararası hukuk bağlamında Gazze'de yaşananlar

SAVAŞ HUKUKUNDA 4 SÖZLEŞME

◾ 130 ülkenin bir devlet olarak kabul ettiği Filistin'de bugün; elektrik, telekomünikasyon, ülkeye giriş çıkışlar İsrail konrolündedir.

◾ 20. yüzyılda yayınlanan Savaş Hukuku Sözleşmesi'nde 4 ana madde yer alır. Bunların dördü de savaştaki insanların durumuyla ilgilidir. Geri kalan maddelerden iki tanesinde ise 1970 yılına ait resmi protokol örnekleri bulunur.

◾ Bu protokollere göre "hiçbir şekilde işgal altında tutulan halklara eylemler yapılamaz." Bildirgeye göre İsrail, bugün büyük bir savaş suçu işlemektedir.