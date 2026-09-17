Unutulmaya yüz tutmuş dokuma: Tamzara

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TAMZARA MAHALLESİ

🔸 Şebinkarahisar'ın mahallesi olan Tamzara'da eski dönemlerde Rumlar, Ermeniler, Müslümanlar bir arada yaşamaktadır. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'ya açılan bir kapı niteliği taşıyan ilçenin adı Ermenicedir ve "parlak şafak" anlamına gelir.

🔸 Birçok millete tarih boyunca ev sahipliği yapan bölge haliyle kültürel değer açısından oldukça zengindir. Ermeni ve Rumların yanı sıra Oğuz Türkmen boylarından Kınık; Çavdur, Çepni, Kargun ve Solurlardan gelen bir Türk soyuna sahiptir. Bu nedenle Türk kültür ve değerlerinin yaşadığı önemli noktalardandır.