Sultan III. Selim’in yadigarı Selimiye Kumaşı

15'inci yüzyıla ait Osmanlı gömleği

🔹Osmanlı giyim kültürü, bütünüyle kendine özgü ve İslam kültüründen kaynaklanan önemli özelliklere sahipti. 1600'lerden sonraki dönemde İstanbul, Bursa, Ankara, Trabzon, Kastamonu, Konya, Bilecik ve Buldan gibi bazı bölgelerde, çok tipik dokumalar imal edildi. Bu dokumalar sadece Batı, İç Batı Anadolu bölümünde değil, Güneydoğu Anadolu'da da vardı. Özellikle Malatya bölgesi dokuma ama daha çok boyama konusunda eski bir kültüre sahiptir.

🔹Osmanlı'nın dünya tekstiline de çok önemli katkıları oldu. Bunlardan biri turkuaz rengi diğeri şal desenidir. Şal, Osmanlılara ait bir giysi türü olmasa da tüm dünyaya Osmanlılar tarafından tanıtıldı. Osmanlılar'da şal, en uzun süre kullanılan, hatta modası hiç geçmeyen bir giysi ögesiydi. Osmanlı'da çiçek desenleri ve doğal motifler de çok sık kullanılıyordu. Kumaşlarda doğal renklere önem verildi. Yeşil, kırmızı, ekru, mavi, sarı, bordo ve koyu kahve en çok kullanılan renklerdir.

Giyim kuşam adabı ile ilgili hadisler



