Nuruosmaniye'nin sırları

Benzersiz kuşak
➡ Nuruosmaniye Camii'ni diğer Selatin camilerden ayıran en önemli amillerden birisi de kesintisiz olarak bir surenin cami içinde sadece bir kuşağa yazılmasıdır.
➡ 115 metre uzunluk ve 11 metre iç yükseklikte olan kuşakta Fetih Suresi yazmaktadır. Ayrıca mabedin içinde Esmaül Hüsna, Besmele-i Şerif, İsm-i Celil, İsm-i Nebi ve Dört Halife'nin isimleri yer alır.
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Fetih Suresi Tefsiri
➡ Sûreye adını veren fethin Hudeybiye Antlaşması mı yoksa Mekke'nin fethi mi olduğu konusunda farklı değerlendirmeler vardır. Fetih kelimesinin "savaş yoluyla bir toprağı ele geçirmek" mânasında kullanıldığını dikkate alan tefsirciler burada, Mekke'nin fethinden söz edildiğini ileri sürmüşlerdir. Sağlam rivayetler yanında (Buhârî, "Tefsîr", 48/1) bu sûrede geçen ve yeri geldikçe açıklanacak olan işaretlere dayanan tefsirciler ise haklı olarak burada Hudeybiye sulhunun anlatıldığı kanaatine varmışlardır. Bunlara göre fetih kelimesi, bir çözüm getirdiği ve tıkanıklığı açtığı için sulh için de kullanılabilir. Ya da sebepten söz edip bununla sonucu kastetmek şeklindeki "mürsel mecaz" üslûbunun kullanıldığı düşünülebilir.
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