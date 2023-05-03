Nuruosmaniye'nin sırları

Nasip meselesi

➡ Sultan I. Mahmud'un büyük bir heyecan ve muhabbet ile temelini attığı Nuruosmaniye Camii'nin inşaatı, 19 Ocak 1749'da başlar. Lakin Sultan kısa bir süre sonra vefat eder. Bunun üzerine cami, I. Mahmud'un kardeşi Sultan III. Osman devrinde, 1755'de ibadete açılır.

➡ Osmanlı'nın Batılı mimari tarzda inşa edilen ilk camisi olma özelliğini taşıyan ibadethanenin adı, Sultan III. Osman tarafından "Osmanlı'nın Nuru" anlamına gelen "Nuru Osmani" olarak belirlenir. Bu hem hanedanın adı hem de Sultan III. Osman'ın anılması için belirlenen taktiksel bir isimlendirme olarak tarihe geçer.

OSMANLI PADİŞAHLARININ BİLİNMEYEN YÖNLERİ