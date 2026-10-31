Nuruosmaniye'nin sırları
Osmanlı Devleti, her yüzyılda inşa ettiği dini ve kültürel yapılarla İstanbul'u kuşatarak adeta ruhuna dokundu. İstanbul'u İslam'ın beldesi kılan mimari eserlerden birisi de "Osmanlı'nın Nuru" anlamına gelen Nuruosmaniye Camii'dir... İlk Barok tarzı dini yapı olan cami, 268 yıldır tüm ihtişamıyla yerli ve yabancı tüm ziyaretçilerini etkiliyor. Cağaloğlu ve Kapalıçarşı arasında bir durak olan yapı, uzun yıllar boyunca farklı mimarisi ile Müslümanlara hizmet vermeyi sürdürüyor.
Nasip meselesi
➡ Sultan I. Mahmud'un büyük bir heyecan ve muhabbet ile temelini attığı Nuruosmaniye Camii'nin inşaatı, 19 Ocak 1749'da başlar. Lakin Sultan kısa bir süre sonra vefat eder. Bunun üzerine cami, I. Mahmud'un kardeşi Sultan III. Osman devrinde, 1755'de ibadete açılır.
➡ Osmanlı'nın Batılı mimari tarzda inşa edilen ilk camisi olma özelliğini taşıyan ibadethanenin adı, Sultan III. Osman tarafından "Osmanlı'nın Nuru" anlamına gelen "Nuru Osmani" olarak belirlenir. Bu hem hanedanın adı hem de Sultan III. Osman'ın anılması için belirlenen taktiksel bir isimlendirme olarak tarihe geçer.
➡ Barok tarzında inşa edilen bu göz alıcı mabed, yapılışından bu yana kendisine has pek çok özelliği bünyesinde barındırır. Mimar Simeon Kalfa ve Mustafa Ağa tarafından inşa edilen eser, Osmanlı Devleti'nde daha evvel benzeri olmaması ile meşhur olur.
Barok nedir?
16-18. yüzyıl aralarında Avrupa'da sanat dallarında etkili olan bu anlayış Rönesans'a tepki olarak ortaya çıkmış bir akımdır.
Simeon Kalfa kimdir?
1761 yılında vefat eden Simeon Kalfa Rum asıllı bir Osmanlı mimarıdır.
Benzersiz kuşak
➡ Nuruosmaniye Camii'ni diğer Selatin camilerden ayıran en önemli amillerden birisi de kesintisiz olarak bir surenin cami içinde sadece bir kuşağa yazılmasıdır.
➡ 115 metre uzunluk ve 11 metre iç yükseklikte olan kuşakta Fetih Suresi yazmaktadır. Ayrıca mabedin içinde Esmaül Hüsna, Besmele-i Şerif, İsm-i Celil, İsm-i Nebi ve Dört Halife'nin isimleri yer alır.
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Fetih Suresi Tefsiri
➡ Sûreye adını veren fethin Hudeybiye Antlaşması mı yoksa Mekke'nin fethi mi olduğu konusunda farklı değerlendirmeler vardır. Fetih kelimesinin "savaş yoluyla bir toprağı ele geçirmek" mânasında kullanıldığını dikkate alan tefsirciler burada, Mekke'nin fethinden söz edildiğini ileri sürmüşlerdir. Sağlam rivayetler yanında (Buhârî, "Tefsîr", 48/1) bu sûrede geçen ve yeri geldikçe açıklanacak olan işaretlere dayanan tefsirciler ise haklı olarak burada Hudeybiye sulhunun anlatıldığı kanaatine varmışlardır. Bunlara göre fetih kelimesi, bir çözüm getirdiği ve tıkanıklığı açtığı için sulh için de kullanılabilir. Ya da sebepten söz edip bununla sonucu kastetmek şeklindeki "mürsel mecaz" üslûbunun kullanıldığı düşünülebilir.
Dar alanda büyük eserler
➡ Nuruosmaniye Camii hem Osmanlı'da yayıncılık camiası olan Cağaloğlu'nun hem de ticari hayatın merkezi olan Kapalıçarşı'nın kesişiminde olması sebebiyle dar bir alana sahiptir.
➡ Lakin bu olumsuz durum karşısında dahi bir külliye içinde olması gereken her eser mevcuttur. Kütüphane, medrese, imaret, sebil ve dükkanlar çok güzel bir ölçü ile külliyeyi oluşturur.
İlk ve tek
➡ Nuruosmaniye'nin en öne çıkan özelliklerinden birisi de oval şeklinde bir avluya sahip olması. Mimari geleneğimizde olmayan bu avlu türü araziden kaynaklı.
➡ Mekandan tasarruf edilerek inşa edilen bu oval avlu, eserin Kapalıçarşı esnafı tarafından sıklıkla ziyaret edilmesine de sebep olur.