III. Selim'in bilinmeyen yönü

Bir Mevlevi padişah olan Sultan III. Selim, Mevleviliğe pek çok hizmetlerde bulunmuş, Mevlevilik onun zamanına en muteber (itibar gören) dönemini yaşamıştır. Kasımpaşa, Galata ve Yenikapı Mevlevihaneleri ile Konya Mevlana Dergahı'na çeşitli onarımlar yaptırmış ve vakıflarını artırmıştır. Hz. Mevlana Türbesi'ndeki ilk sırmalı ve işlemeli puşidenin III. Selim tarafından yaptırılmış olduğu bilinmektedir.