Darağacında bir başbakan: Adnan Menderes

2 /13















🔸 I. Dünya Savaşı devam ederken Menderes, on sekiz yaşındaydı ve Amerikan Koleji'nde okuyordu. Savaş boyunca talimgahlarda ve cepheye giden trenlerde görev aldı. Sıtmaya yakalananlardan biri de oydu. Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleden dolayı kendisine İstiklal Madalyası verildi.

🔸 Millî Mücadele'nin kazanılmasından sonra Meclis'teki Dilekçe Komisyonu'nda çalıştı. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın yeterince olgunlaşmadan harekete geçtiğini düşündüğünden siyasette aktif rol almak için olgunlaşmayı bekliyordu. Bu olgunlaşmayı hızlandırmak için 1932'de bir dilekçeyle Ankara Hukuk Mektebi'ne başvurdu. Lisesi diploması yoktu ama milletvekili olduğundan kabul edildi. Üniversiteye başladığında otuz üç yaşındaydı.

❗ Bir bilgi:

O yıllarda dünyada faşizm hızla yayılıyordu. Ekonomik Buhran Almanya'da Hitler, İtalya'da Mussolini ve İspanya'da Franco'yu diktatör hâline getirmişti.

🔸 Adnan Menderes, Aydın'da dedesinden kalma üç bin dönümlük Çakırbeyli Çiftliği'nin topraklarını işliyordu. 31 yaşındayken 1929'da Evliyazade Fatma Berrin Hanım'la evlendi. Bu birliktelikten Yüksel, Mutlu ve Aydın adlarında üç oğlu oldu. İkisi Yüksel Menderes ve biri Mutlu Menderes'ten olmak üzere üç torunu oldu.