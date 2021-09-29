Bir şair olarak III. Murad’ın portresi

📌 Sultan III. Murad, Osmanlı ailesi içinde Yüce Allah'a (CC) karşı duyduğu sevgiyi ve haşyeti şiirinde en çok yansıtan şairdir. Mahlas olarak "Muradi"yi kullanan Sultan'ın şiirlerinden müteşekkil bir divanı da bulunur.



III. Murad kimdir?

1546 – 1595 yılları arasında yaşamış, 21 sene hüküm sürmüş, 12. Osmanlı padişahı. Nazik ve zarif bir karaktere sahip olan III. Murad, İslam sanatlarına olan düşkünlüğü ile bilinir.





(X) 🔍 Bilgi Notu: Osmanlı İmparatorluğu en geniş sınırlarına III. Murad devrinde ulaşmıştır.



(X) 📍 İlginç Bilgi: III. Murad döneminde Osmanlı sınırları 20.000.000 km2 'ye ulaşmıştır.

İsmet Özel'e göre şiir nedir, nasıl okunur?