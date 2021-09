Bir şair olarak III. Murad’ın portresi

📃



"Bir şâhsın ey şâh ki sen şâh-ı cihânın

Medh ile doludur döneli günbed-i hadrâ



Sağa ve sola baş saluben serv-i hırâmân

Tevhîdin eder şevk ile şâhâ senin âlâ



Ede mi Murâdî yalınız hamdini yâ Rab

Her kûşede zikrinle doludur nice gûyâ"



📌 III. Murad şiirlerinde, kendi inanç dünyasını dile getirir. Dünyanın geçiciliği, süslü bir yurt olması, tevekkül ve teslimiyet şiirlerin ana temasını oluşturur. Yukarıdaki "Tevhîdin eder şevk ile şâhâ senin âlâ" mısrasından anlayacağımız üzere; Muradi'ye göre tüm canlılar her an Allah Teâla'yı zikreder.



(X) 🔍 Bilgi Notu: 49 yaşında vefat eden III. Murad, Ayasofya Camii avlusunda bulunan türbeye defnedilmiştir.



(X) 📍 İlginç Bilgi: III. Murad'ın türbesini Mimar Sinan yapmıştır.



Baki kimdir?

1526 – 1600 yılları arasında yaşamış divan şairi. Kadılık ve kazaskerlik görevlerinde bulunan, "Sultanu-ş Şuara" unvanı ile tanınırdı.

"Ey gönül a'yân-ı devlet içre himmet kalmadı

Kimden umarsın kerem ehl-i mürüvvet kalmadı"



