İsmet Özel'e göre şiir nedir, nasıl okunur?

📘 İsmet Özel, "Şiir Yazma Kılavuzu" adlı eserinde kendi sanatı ve şiiri hakkında önemli izahlar yapar. Ona göre şiir görüşleri, sağlam bir temel üzerine oturtulması gerekir. Nitekim şu benzetme ile tezini açıklar:

"Gençlik yıllarımda omuzları üzerinde kafa taşıyan bir adam olmaya çabaladım; yıllar ilerleyince birçok şey gibi bu alandaki çabalarımın yönü de değişti, şimdilerde "omuzlara" sahip olmaya belki daha bir özeniyorum. Şiir, gençlik yıllarımda, Üzerine titrediğim bir şeydi; bugünse şiirin üzerine titrenilecek bir şey olduğunu kavrayabilmek için ayrıca bazı titizlikler gerektiğini anlıyorum. Bu anlayış içinde Türkiye'deki şiir okuyucusunun, eski bir tanışım olan şiir okuyucusunun karşısına şiir üzerine bir metinle çıkabilme yürekliliğini buldum. Bu yazıların bir mazereti varsa, o da "baş" ın ancak "omuzlar" üzerinde durabileceğine olan inancımdır."