İsmet Özel'in okunması gereken kitapları
Edebiyatımızın yaşayan en önemli kalemlerinden olan İsmet Özel sadece şair değil, düşünür kimliğiyle de ön plana çıkmıştır. "Şiirin yüzünü hiç kimsenin hatırlamadığı bir dünyada birinin kalkıp, şiirin tanınmaya değer bir yüzü olduğunu, ortalıkta dolaşan renkli ve solgun yüzlerce hayaletin yalnızca maskeler olduğunu söylemesi lazım" diyen İsmet Özel'in okunması gereken kitaplarını sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 02.02.2020
09:52
Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
09:42
"Çünkü medenileşmek, yetim hakkını gaspa yönelmeli demektir."
📌İsmet Özel'in Üç Mesele ve Zor Zamanda Konuşmak kitapları yeni ve uzun bir dibace ile bir arada
"Üç Zor Mesele" adıyla neşredildi. Üç Kulhuvallahi Bir Elham Üç Zor Mesele'nin Dibacesi işin işten geçmediği, Türkiye'de yapılacak şeylerin neler olduğu fikrine mahsus zeminin oluşmasına müsait vaktin işaretlerinin henüz belirebildiği inancıyla yazıldı.
" Bor'un pazarının geçtiğini kabul etmiyorum; dolayısıyla eşeğimi Niğde'ye sürme düşüncesinde de değilim. Üç Mesele'yi Zor Zamanda Konuşmak içinde erittim ve ortaya daha netameli Üç Zor Mesele çıktı. Niçin yaptım bunu? Her iki kitabın da müşterisi vardı. Yaptım, çünkü eşeğimi Niğde'ye sürmeğe rıza göstermiş olmak, her iki kitabın ikisinden de nasibini alamamış kıraat meraklılarına taviz vermekti. Paradoks her iki kitabın ikisinden de nasibini alamamışların her iki kitabın piyasaya çıkmasına sebep oluşlarındadır."
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Uyduruk ifade ve ibareler içinde boğulmuş insancıkların "çağına tanıklık etmek" faaliyetine yüksek bir değer atfettiğine "tanık oldum". Onların her birini birer insancık görmem hepsinin işin doğrusuna yanaşmaktan imtina etmesi, doğrudan ölümden korkar gibi korkmalarıdır. İşin doğrusu Allah'ın birliğine şehadetle onun yolunda şahadetin birbirinden ayrılmayacağıdır. Ben solcu görünerek Türkiye'nin sosyalist bir idareye kavuşmasına engel olanları gördüm. Hiçbir şekilde onların arasında değildim. Onlardan biri değildim. Faydasız Randevu'nun Türkiye'ye çorbada tuz misali bir faydası dokunması benim için hayatî bir önem taşımasaydı ne bu kitabı, ne de herhangi başka bir şeyi yazardım.
İSMET ÖZEL KİMDİR?
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İstemiş olsam dahi onlardan hiçbiriyle tesanüte varan anlaşma mahalli paylaşamadım. Ömrümün sona ermesine çok zaman kalmadı. Çocukluğumdan beri her vesileyle koşa koşa ve büyük bir hevesle kavil mahalline varıyorum. Şimdiye kadar orada kimseyle karşılaşamadım. Randevu gerçek; ama faydasız. Müslüman görünerek Türkiye'nin İslâmî bir idareye kavuşmasını engellemiş olan ve halen Türkiye Cumhuriyeti'nin haritadan silinmesi yolunda yelken-kürek telaş içinde olanlar ise beni aralarına almadı.
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HALKIN DOSTLARI'NDAN HAKK'IN DOSTLARINA İSMET ÖZEL
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. Böyle bir yurdu olmasından güven duyar. Hayvan için çığlık, mırıltı, haykırış, homurtu, inleme neyse insan için de şiir odur. İçinde bir parça 'message' bulunur ama asıl işleyişini sesi çıkaranın ne cins bir mahlûk olduğunu hem cinsine ve mümkünse yabancı türlere göstermekliğiyle ile yerine getirir." "İnsanoğlu mısralarda, şiirde hiç kimsenin elinden alamayacağı bir 'yurt' bulur
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📌"Konuşurken (kimi zaman da yazarken) muhatabımızın söylediklerimizi anlamış olduğuna sevinebiliriz. Öyle ya, zaten o anlasın diye konuşmuyor muyuz? Yine de sonuç her zaman sevindirici olmayabilir. Karşımızdaki sözlerimizi anladığı için üzülmemiz de mümkün. Belki kötü bir haber verdik. Belki bir haberi kötü verdik. Muhatabımız söylediklerimizi anlamadı diye üzülebiliriz. Tersine, karşımızdakinin ne dediğimizi anlamamış olması sevinmemize yol açabilir.
Anlasaydı her ikimiz için de iyi olmayacaktı, diye düşündüğümüz de olur. Bütün bu karmaşıklıklar içinde, sözlere karışan insanlar, insanlara karışan sözler arasında yaşayıp gideriz.
İSMET ÖZEL'İN ŞİİRLERİNDE KULLANDIĞI KELİMELER
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Ama aramızdaki melek veya melekler amellerimizle niyetlerimiz arasındaki boşluğu doldurur. Hatırlar mıyız hem sağımızda, hem solumuzda oturan; amellerimizi tespit eden iki de melek olduğunu? Çağdaş telaş cevaz verir mi buna? Oysa onlar ne kadar çok karışıyor konuşmalarımıza..." Dilbilimciler olan biteni bir düzen çerçevesinde açıklamaya çabalarlar, dil felsefesiyle uğraşanlar meselenin mahiyetini çözümleme girişimindedirler.
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TÜRK OLAMADIYSAN OLDUN AMERİKALI
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"Türk Olamadıysan Oldun Amerikalı" evvelce neşri olmuş "Desem Öldürürler Demesem Öldüm" ve "Küfrün İhsanı Olmaz" kitaplarından sonra Kur'an harfleri ile sağdan sola, Latin harfleri ile de soldan sağa neşredilmiş üçüncü İsmet Özel kitabıdır. Türk Olamadıysan Oldun Amerikalı" İsmet Özel'in Türkiye'de her şey olup bittikten sonra Müslümanların tekrar toparlanabilmesi için şuanda edinecekleri istikameti nasıl tayin etmeleri gerektiğini izah ettiği yazılarından müteşekkildir.
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Sıkıntı devam etmektedir. Başı sıkışan bütün Türk düşmanları, Türklük düşmanları, Türkiye düşmanları kendilerinin de Türk oldukları, yerlerini Türklük içinde ve lehinde buldukları, yaptıklarını Türkiye uğruna yaptıkları iddiası güder. İddia ederler; ama bunu ispata yanaşmazlar. Hâlbuki beyyine külfeti müddeiye düşer. Onlar yük olarak yanlarında Türklüğün tarihten, Türkiye'nin haritadan silinmesi halinde tesirini gösterecek kozlar bulundurur. Türk görünülse bile Türk olmamak cem olmuş haldedir. Bu toplanmışlık Türk karşısındadır ve her biri yanındakinin kazancından istifadeye gözünü dikmiştir. Türk olmayanlar Türkiye'nin Türkiye olmasına itiraz edenlerdir. Büyük sıkıntı Türklük aleyhine faaliyetlerini Türk kisvesine girip yürütenlerden doğdu.
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