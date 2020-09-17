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Adnan Menderes'in idamından önce cuntacılara son sözleri

Adnan Menderes, siyaset sahnesine "Yeter söz milletindir" diyerek çıkmıştı. Gerçekleştirdiği demokrasi hamleleri ve ekonomik kalkınma atılımlarıyla Türkiye'nin siyasi tarihinde iz bırakan isimlerden biri oldu. Dini özgürlüklerle ilgili kısıtlamaların karşısında duran Menderes, "Tek icraatım da olsa ezanı Arapça okutacağım" demiş ve bu vaadi ile 18 yıllık bir yasağa son vermişti. Menderes, 59 yıl önce bugün darağacına yürüdü. Peki, Adnan Menderes'in idamından önce cuntacılara son sözleri neydi? Onun siyasi yaşamındaki kırılma noktalarını ve idamına giden süreci derledik.

Giriş Tarihi: 17.09.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 10:32
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ADNAN MENDERES KİMDİR?
ADNAN MENDERES KİMDİR?

Adnan Menderes, Türk siyasi tarihinin simge isimlerinden biridir. "Yeter söz milletindir" diyerek çıktığı siyaset yolunda, güçlü Türkiye hayalini politikaları ve kalkınma atılımlarıyla gerçekleştirmeye çalışmıştı.

27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonucu "demokrasi şehidi" olarak Türkiye tarihine geçen Adnan Menderes, 1899 yılında Aydın'da dünyaya geldi.

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AİLESİNİ VEREM NEDENİYLE KAYBETTİ
AİLESİNİ VEREM NEDENİYLE KAYBETTİ

Annesi Tevhide Hanım, babası Ethem Bey ve ablası Melike'yi verem hastalığından kaybetti. Okulu bitirmesinin ardından dedesi Hacı Ali Paşazade'nin kendisine miras bıraktığı Çakırbeyli Çiftliği'nin başına geçti.

Çiftliğin büyük bir bölümünün köylüler tarafından kullanıldığını fark eden Menderes, 1932 yılında çiftliğin bu bölümünü tapu terki yoluyla köylülere bıraktı.

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MENDERES’İN SİYASİ KARİYERİ NASIL BAŞLADI?
MENDERES’İN SİYASİ KARİYERİ NASIL BAŞLADI?

2 Eylül 1928'de Fatma Berrin Hanım ile evlendi ve bu evliliğinden Yüksel, Mutlu ve Aydın adında üç çocuğu oldu.

Siyasi kariyerine Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda başlayan Menderes, bu parti kurulmadan önce CHP'den bir teklif almış ancak kabul etmemişti. Daha sonra Celal Bayar, İttihat ve Terakki Mektebi'nden hocası Vasıf Çınar ve çok iyi tanıdığı Halit Onaran ile görüşmesi sonrasında CHP'ye katıldı.

Adnan Menderes'in idamından önceki son sözleri

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ADAY OLMADIĞI HALDE ‘MİLLETVEKİLİ’ SEÇİLDİ
ADAY OLMADIĞI HALDE ‘MİLLETVEKİLİ’ SEÇİLDİ

CHP il yönetiminde göreve başlayan Menderes, parti teşkilatını Aydın'da yeniden kurdu. Bir ziyaret kapsamında bir araya gelen Atatürk ve Menderes arasında soğuk başlayan görüşme 4 saat sürdü.

Menderes'in görüşleri Atatürk'ün dikkatini çekti ve bunlardan bir rapor hazırlamasını istedi. Menderes, hazırladığı raporu Atatürk'e iletti. 1931 yılındaki erken seçimde aday olmadığı halde milletvekili seçilen Menderes, kendisini aday listesine Atatürk'ün koyduğunu öğrendi.

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14 YIL CHP MİLLETVEKİLİ OLARAK GÖREV ALDI
14 YIL CHP MİLLETVEKİLİ OLARAK GÖREV ALDI

Menderes, 1935, 1939, 1943 seçimlerinde CHP Aydın Milletvekili olarak aralıksız 14 yıl parlamentoda CHP grubunda görev aldı.

Menderes, hükümetin Toprak Reformu Tasarısı'nın 1945'te Meclis'teki görüşmeleri sırasında sergilediği karşı duruş sonrasında siyaset sahnesinde tanınan bir isim haline geldi.

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