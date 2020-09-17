Adnan Menderes'in idamından önce cuntacılara son sözleri

2 Eylül 1928'de Fatma Berrin Hanım ile evlendi ve bu evliliğinden Yüksel, Mutlu ve Aydın adında üç çocuğu oldu.

Siyasi kariyerine Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda başlayan Menderes, bu parti kurulmadan önce CHP'den bir teklif almış ancak kabul etmemişti. Daha sonra Celal Bayar, İttihat ve Terakki Mektebi'nden hocası Vasıf Çınar ve çok iyi tanıdığı Halit Onaran ile görüşmesi sonrasında CHP'ye katıldı.

Adnan Menderes'in idamından önceki son sözleri