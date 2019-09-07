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Osmanlıca öğrenirken karşılaşacağınız az bilinen kelimeler

Kıymetli eserlerin gün yüzüne çıkması ve insanların tarihinin farkına varması ancak milletlerin kendi eserlerinin okunmasıyla mümkündür. Yüzlerce yıl kullanarak medeniyet dili haline getirdiğimiz Osmanlıcayı bilmeyenlerin ise Türk edebiyatı ve tarihinde orta seviyeyi bulacak kadar derinleşmesi imkansızdır. Bir zamanlar bütünüyle yokluğa terk edilen ilim ve kültür hazinesi olan Osmanlıcaya artık sahip çıkılıyor. Bu medeniyet eserlerini okuyup öğrenmek isteyen pek çok kişi bulunuyor. İşte Osmanlıca öğrenirken karşılaşacağınız az bilinen 30 kelime...

Giriş Tarihi: 07.09.2019 13:56 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 11:25
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Şeb-külâh: Mevlevîlikte geceleri giyilen ve boyu kısa, kalıpsız olan bir sikke çeşididir. Mevlevî adap ve erkânı gereği başa giyilen sikke, uyku dışında hiçbir zaman çıkarılamazdı. Gece yatarken ise sikke özenle çıkarılır, kenarı öpülerek iskemleye konurdu. Sonra da şeb-külâh giyilirdi. Şeb-külâhlar dövme yünden tek katlı ve yekpare imal edilip daha çok bal renginde veya beyaz olurlardı.

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Şeref-sudûr: Şerefle ortaya çıkarma

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Mağrûk: Boğulmuş olarak

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Beytûtet: Gecelemek

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Etıbba: Doktorlar

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