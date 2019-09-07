Osmanlıca öğrenirken karşılaşacağınız az bilinen kelimeler

Kıymetli eserlerin gün yüzüne çıkması ve insanların tarihinin farkına varması ancak milletlerin kendi eserlerinin okunmasıyla mümkündür. Yüzlerce yıl kullanarak medeniyet dili haline getirdiğimiz Osmanlıcayı bilmeyenlerin ise Türk edebiyatı ve tarihinde orta seviyeyi bulacak kadar derinleşmesi imkansızdır. Bir zamanlar bütünüyle yokluğa terk edilen ilim ve kültür hazinesi olan Osmanlıcaya artık sahip çıkılıyor. Bu medeniyet eserlerini okuyup öğrenmek isteyen pek çok kişi bulunuyor. İşte Osmanlıca öğrenirken karşılaşacağınız az bilinen 30 kelime...