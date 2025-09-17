Mimar Sinan'ın son eseri: Valide-i Atik Külliyesi

4 /10 Valide-i Atik Külliyesi: Camii













◾ Sultan II. Mahmud döneminde camiye hünkâr dairesi ve mahfili ilave edildi. Bu husus caminin padişahlar tarafından ziyaret edildiğinin göstergesi olarak kabul edildi.

◾ Dört kapısı bulunan Valide-i Atik Camii'nin meşhur manzum kitâbesi ahşap bir levha üzerine ta'lik hatla yazılmış. Dış cemaat yerinde bulunan çinilerin bir kısmı yıllar içinde çalınsa da geri kalanlar günümüzde cami duvarlarını süslemekte.

OSMANLI ÇİNİ SANATININ TEMELLERİNİ ATAN 3 ÇİNİ USTASI