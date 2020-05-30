Mimar Sinan’ın eserleri hakkında 33 ilginç bilgi
Mimarlık tarihinin mihenk taşı olan Mimar Sinan, eserlerindeki ustalık, mühendislik, ince işçilik ve asırlardır çözülemeyen dehasıyla hayranlık uyandırır. Bir asırlık ömrüne 92 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darülkurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa hastane, 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 365 eser sığdırdı. Peki, günümüzde mimari ve estetik değeri bakımından aşılamayan eserlere imzasını atan Mimar Sinan'ın sırrı neydi?
Giriş Tarihi: 30.05.2020
15:48
Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
16:22
Osmanlı mimarisini farklı bir kavrayışla ele alarak dünya mimarlığının zirvesindeki gelişme noktasına taşıyan Mimar Sinan, Sinan'ın Kayseri'nin Ağırnas köyünde doğdu. Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul'a getirildi. Kendi hayatına ait bu bilgileri şöyle dile getirdi: "
Bu hakir, Sultan Selim Hân-ı Evvel'in gülistân-ı saltanatının devşirmesi olup Kayseriye sancağında ibtidâ oğlan devşirmek ol zamanda vâki olmuştur."
Hangi tarihte devşirildiği bilinmemekle birlikte İstanbul'a geldiğinde yirmi iki yaşında olduğu ileri sürülür. Bu bakımdan onun 1491 yılından önce doğduğu kabul edilir. Çocukluğunda yaşadığı evin altında Roma döneminden kalma yer altı tünelleri bulunuyordu. Çocukluğunda bu tünelleri gezip mimarisini inceledi.
Yavuz Sultan Selim ve Kanuni döneminde çoğu savaşına katılan Sinan, bu seferlerle mimari açıdan o devrin zirve şehirlerini görme fırsatı yakaladı. Selçuklu ve Safevî dönemi yapıları kadar antik yapılar ve Mısır piramitlerinin onu çok etkilediği, mimari-şehir ilişkileri konusunda
zengin bir birikim kazandırdı.
HER COĞRAFYANIN MİMARİ ESERLERİNİ İNCELEDİ
25 yaşından 50 yaşına kadar hayatı savaş meydanlarında geçti. Mimari kişiliğinin yanında asker olan Sinan, doğuda Tebriz'den batıda Almanya'dan, güneyde Mısır'dan kuzeyde Moskova'ya kadar geniş bir coğrafyayı karış karış gezerek mimari açıdan inceledi.
1521 yılındaki Belgrad Seferi'nde Acemi Oğlanlar birliğinin komutanlığını yaptı. Şehrin fethinden sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın savaş otağına konuk oldu, onunla ilk kez tanıştı. Asıl hünerini ise Bağdat Seferi'nde gösterdi.
Ordu Van gölüne geldiğinde Lütfü Paşa Sinan'dan 3 tane kadırga yapmasını istedi. 15 günde kadırgaları bitirdi.
Bunun neticesinde 'mimar' olarak anılmaya başlandı.
ON ÜÇ GÜNDE KÖPRÜ İNŞA ETTİ
Onun ustalığını gözler önen seren ise Prut nehri üzerine inşa ettiği köprü ile oldu. Mimar Sinan gökten boşalırcasına yağmur yağdığı bir ortamda Prut nehrinin çamurlu yüzeyine köprü döşeyerek orduyu karşıya geçirdi.
Ahşap inşaat teknolojisindeki ustalığını gözler önüne seren Sinan, bu köprüsünü
on üç günde inşa etti. Bu inşaatın ardından köprüyü korumak için bir kule yapılması teklifine karşı çıktı, hatta bu sebeple Lutfi Paşa ile tartıştı, bundan dolayı başına bir iş geleceği hususunda endişe içine dahi düştü. Fakat umduğunun aksine Lutfi Paşa onu takdir etti, "Acem Alisi" adıyla tanınan mimarbaşının ölümünden sonra Sinan'ı bu göreve getirdi.