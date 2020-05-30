Mimar Sinan’ın eserleri hakkında 33 ilginç bilgi

Onun ustalığını gözler önen seren ise Prut nehri üzerine inşa ettiği köprü ile oldu. Mimar Sinan gökten boşalırcasına yağmur yağdığı bir ortamda Prut nehrinin çamurlu yüzeyine köprü döşeyerek orduyu karşıya geçirdi.

Ahşap inşaat teknolojisindeki ustalığını gözler önüne seren Sinan, bu köprüsünü on üç günde inşa etti. Bu inşaatın ardından köprüyü korumak için bir kule yapılması teklifine karşı çıktı, hatta bu sebeple Lutfi Paşa ile tartıştı, bundan dolayı başına bir iş geleceği hususunda endişe içine dahi düştü. Fakat umduğunun aksine Lutfi Paşa onu takdir etti, "Acem Alisi" adıyla tanınan mimarbaşının ölümünden sonra Sinan'ı bu göreve getirdi.