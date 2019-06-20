Osmanlı çini sanatının temellerini atan 3 çini ustası
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonra bir nakışhanenin kurulmasına öncülük ettiğini biliyor musunuz? Peki ya, Osmanlı çini sanatının temellerini atan üç çini ustasının kimler olduğunu ve bu üç ismin üsluplarının neden tarihe geçtiğini? Veya dünyadaki hangi üslubu Osmanlı çinilerine nakşettiklerini?
Giriş Tarihi: 20.06.2019
09:12
Güncelleme Tarihi: 20.06.2021
14:46
FATİH ALİMLER VE SANATKARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettikten sonra önemli bir şehir olması için bir yandan hızla onarım faaliyetleri başlatırken, diğer yandan sarayda bir Nakışhane kurulmasına öncülük edip, himayesine almıştı.
Fatih, hekimler, âlimler, fazıllar, şairler ile ilim ve edebiyat toplantıları yapmış, zaman zaman ise hattatlar, mücellit ve nakkaşlarla temaslarda bulunmuştu.
DÖNEMİN GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ
Kurulan bu nakışhanenin baş üstadı Baba Nakkaş Mehmed Efendi'dir. O dönemde bu nakışhane, bir nevi Güzel Sanatlar Akademisi gibi hizmet görürdü. Üstatların denetiminde çok özenle seçilmiş talebeler hem eğitim görürler hem de çalışırlardı.
NAKIŞHANE 19’UNCU YÜZYILA KADAR HİZMET VERDİ
Bu nakışhane 19'uncu yüzyıla kadar sarayın tezyinatı, kütüphane kitaplarının hazırlanması, tersim edilmesi, tezhip yapılması, tezyin-i teferruat ve modasına kadar her türlü detayla uğraşmıştır.
MAVİ BEYAZ BABA NAKKAŞ ÜSLUBU
Nakışhane'nin üstat Baba Nakkaş yönetiminde çini desenleri tasarımı olarak geliştirdiği bir üslup kendi adıyla
"Baba Nakkaş Üslubu" olarak tanınmıştır.
Bu üslup İstanbul'da yapılan evani eşya üzerine mavi beyaz olarak uygulanmış, mavi renk olarak çok koyu bir kobalt rengi kullanılmıştır.
RUMİ MOTİFLERE YOĞUNLUK VERMİŞLERDİ
Beyaz renk ise adeta bir porselen görüntüsü veren çatlaksız bir şeffaf sırın altındaki hamurun kendi rengidir.
Arabesk bir görüntü veren desenlerde yoğunluk Rumi motiflerde olmak üzere, Hatayi motiflerin de katılımlarıyla titiz bir işçilikle sergilenmektedir.