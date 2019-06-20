Osmanlı çini sanatının temellerini atan 3 çini ustası

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettikten sonra önemli bir şehir olması için bir yandan hızla onarım faaliyetleri başlatırken, diğer yandan sarayda bir Nakışhane kurulmasına öncülük edip, himayesine almıştı.

Fatih, hekimler, âlimler, fazıllar, şairler ile ilim ve edebiyat toplantıları yapmış, zaman zaman ise hattatlar, mücellit ve nakkaşlarla temaslarda bulunmuştu.