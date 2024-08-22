Türkistan'ın kalbi: Registan Meydanı

🔹 Emir Timur, yaşadığı dönemin en güçlü isimlerinden biridir. Bilhassa Timur İmparatorluğu'nun tahtında oturduğu zamanlar güç gösterisinin yanı sıra başkent olarak seçtiği Semerkant'ta inşa ettirdiği mimari yapılar onun bilime, sanata ve eğitime ne kadar önem verdiğini gösteriyor.

🔹 Registan Meydanı'na; Uluğ Bey, Şir-Dar, Tilla Kari Medreselerini inşa ettirmesi Timur'un hem gücünü hem de ilme verdiği değeri göstermesi bakımından manidardır.