Türkistan'ın kalbi: Registan Meydanı
Özbekistan Türkistan'ın, Registan Meydanı ise Özbekistan'ın kalbidir. Tarih ile iç içe geçmiş olan bu meydanda "Uluğ Bey, Tilla Kari ve Şir-Dor Medreseleri bulunmaktadır. Dönemin hem sultanları hem de bilim insanları tarafından inşa edilen bu yapılar günümüzde halen en çok turist akınına uğrayan noktalardandır. İşte, 3 büyük medresesi ile Registan Meydanı...
Giriş Tarihi: 22.08.2024
12:24
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
15:22
🔹 Özbekistan
Türkistan'ın kalbinde bulunan en güzide Türk diyarlarından biri. Burası, Türk tarihinin ayrılmaz bir parçası olan 'ne ev sahipliği yapmıştı. Timur Devleti
🔹 Özbekistan'ı Özbekistan yapan;
Buhara, Fergana, Hokand, Semerkant, Andican, Urgenç, Harezm ve Taşkent yıllardır kuzeybatı yani Kıpçak Türklerinin tarihi beldeleridir.
Timur İmparatorluğu
Emir Timur tarafından kurulan Timur İmparatorluğu, Fars ve İslam medeniyeti unsurlarıyla Türk-Moğol devlet ve askeri teşkilat unsurlarını bünyesinde barındırır.
ÖZBEKİSTAN'IN HÜRRİYET MEŞALELERİ
🔹 Yukarıda saydığımız şehirler arasında yer alan
Semerkant'ı diğerlerinden ayıran en önemli özellik, zamanında İpek Yolu'nun önemli duraklarından biri olmasıdır.
🔹 Muhteşem mimarisi ve tarihiyle ziyaretçileri kendine hayran bırakan kentin;
Gur-i Emir, Hoca Daniyar, Şah-ı Zinde Türbesi, Bibi Hanım, Ruhabad, Namazgah Camii ve Registan Meydanı bulunuyor.
İpek Yolu
İpek Yolu, Çin'den başlayan Anadolu ve Akdeniz'i takip ederek Avrupa'ya kadar uzanan dünyaca ünlü ticaret yolunun adıdır.
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Registan Meydanı, nun kurucusu Timur tarafından oluşturulmuş genişçe bir mekandır. Kumların birikmesiyle oluşturulmuş bu meydan şüphesiz Timur İmparatorluğu' 'un gücünü dünyaya göstermek için kullandığı bir yerdir. Emir Timur
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Timur seferlerde elde edilen ganimetleri Registan Meydanı'nda sergilemiş, hediyeleri burada dağıtmış ve cezaları da tam olarak bu noktada vermiştir.
Emir Timur kimdir?
Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Türk asker ve komutandır. O, düzenlediği seferlerle günümüzdeki Türkistan'ı, Rusya, İran, Hindistan, Afganistan, Kafkasya, Ortadoğu ve Anadolu'nun büyük bir bölümünü ele geçirmiştir.
CAMİ VE TÜRBELERİYLE DOĞU TÜRKİSTAN
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Emir Timur, yaşadığı dönemin en güçlü isimlerinden biridir. Bilhassa Timur İmparatorluğu'nun tahtında oturduğu zamanlar güç gösterisinin yanı sıra başkent olarak seçtiği Semerkant'ta inşa ettirdiği mimari yapılar onun bilime, sanata ve eğitime ne kadar önem verdiğini gösteriyor.
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Registan Meydanı'na; ni inşa ettirmesi Timur'un hem gücünü hem de ilme verdiği değeri göstermesi bakımından manidardır. Uluğ Bey, Şir-Dar, Tilla Kari Medreseleri
ULUĞ BEY MEDRESESİ
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Registan Meydanı'ndaki üç yapıdan biri olan en dikkat çeken yapılardan biri Uluğ Bey Medresesi'dir. Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'un torunu olan Uluğ Bey tarafından, 1417-1420 yılları arasında inşa edilmiştir. Uluğ Bey medreseyi inşa ettirmek ile kalmamış aynı zamanda burada eğitim veren ilk hükümdar bilim insanlarından biri olmuştur.
🔹 Bir külliye yapısını andıran Uluğ Bey Medresesi,
Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ilham alınarak inşa edilmiştir. Fransız yazarlarından biri olan Voltaire burası hakkında ifadesini kullanmıştır. "Semerkant Akademisi"
Uluğ Bey kimdir?
Uluğ Bey, Timur İmparatorluğu'nun dördüncü hükümdarıdır. Aynı zamanda matematikçi ve astronomi bilginidir.
Hoca Ahmet Yesevi Türbesi nerede?
Hoca Ahmed Yesevî Türbesi, güney Kazakistan'da Türkistan şehrinde bulunmaktadır.
TATARİSTAN'IN SEMBOL CAMİLERİ