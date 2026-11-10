Geleneklerin tüketim ve gösteri nesnesine dönüşümü

1 /9 Geçiş kutlamaları dijital gösteriye dönüştü















◼ Geleneksel toplumlardan modern dünyaya geçiş sürecinde, bireylerin yaşamlarındaki eşikleri temsil eden geçiş dönemi kutlamaları biçimsel ve işlevsel bir değişim yaşamaktadır. Doğum ve evlilik gibi hayatın kritik dönüm noktaları, geçmişte toplumsal dayanışmayı pekiştiren ve kolektif hafızayı tazeleyen pratiklerken, günümüzde dijital mecraların ve tüketim kültürünün merkezinde yer alan birer gösteri nesnesine dönüşmüştür.

◼ Bu dönüşümün başat aktörleri arasında yer alan yeni medya teknolojileri ve sosyal ağlar, bireylerin mahrem alanlarını kamusal vitrine çevirmesine zemin hazırlamıştır. Özellikle Instagram ve Facebook gibi platformlar, kullanıcıların kimliklerini ve statülerini dijital izleyicilere onaylatma alanı haline gelmiştir. Bu mecralarda yüksek takipçi sayılarıyla dikkat çeken sosyal medya fenomenleri, estetikleştirilmiş ve abartılı paylaşımlarıyla geniş kitleleri yönlendiren kanaat önderlerine dönüşmektedir.

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