Geleneklerin tüketim ve gösteri nesnesine dönüşümü
Geleneksel özel gün kutlamalarımızın dijital kültür ve tüketim çılgınlığıyla nasıl bir gösteri şovuna dönüştüğünü hiç düşündünüz mü? Eskiden aile arasında, vedanın ve dayanışmanın simgesi olan kına geceleri; artık sosyal medyada beğeni toplama yarışına, göze hitap eden konseptlere ve lüks organizasyonlara teslim olmuş durumda...
◼ Geleneksel toplumlardan modern dünyaya geçiş sürecinde, bireylerin yaşamlarındaki eşikleri temsil eden geçiş dönemi kutlamaları biçimsel ve işlevsel bir değişim yaşamaktadır. Doğum ve evlilik gibi hayatın kritik dönüm noktaları, geçmişte toplumsal dayanışmayı pekiştiren ve kolektif hafızayı tazeleyen pratiklerken, günümüzde dijital mecraların ve tüketim kültürünün merkezinde yer alan birer gösteri nesnesine dönüşmüştür.
◼ Bu dönüşümün başat aktörleri arasında yer alan yeni medya teknolojileri ve sosyal ağlar, bireylerin mahrem alanlarını kamusal vitrine çevirmesine zemin hazırlamıştır. Özellikle Instagram ve Facebook gibi platformlar, kullanıcıların kimliklerini ve statülerini dijital izleyicilere onaylatma alanı haline gelmiştir. Bu mecralarda yüksek takipçi sayılarıyla dikkat çeken sosyal medya fenomenleri, estetikleştirilmiş ve abartılı paylaşımlarıyla geniş kitleleri yönlendiren kanaat önderlerine dönüşmektedir.
◼ Geçiş dönemlerinin ilk halkasını oluşturan doğum, tıbbi gelişmelerle birlikte tahmin edilebilir bir sürece evrilmişken, modern dünyada popüler kültürün uygulamalarıyla yeniden anlamlandırılmaktadır. Geleneksel olarak anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik yerel inanışlar yerini, Amerikan kültüründen ithal edilen ve küresel bir standarda dönüşen cinsiyet partilerine (gender reveal) bırakmaktadır. Organizasyon şirketlerinin ticari faaliyetleriyle desteklenen bu etkinlikler, bireylerin toplumsal statülerini ve farklılıklarını sergileme arzusunu tatmin etmektedir.
◼ Doğum sonrası süreçlerde de geleneksel pratiklerin dijitalleştiği görülmektedir. Geçmişte ev ortamında tecrübeli kadınların rehberliğinde gerçekleştirilen doğumlar, günümüzde profesyonel fotoğrafçılar eşliğinde süslenmiş hastane odalarında icra edilmektedir. Bebeğin kırkıncı günü vesilesiyle düzenlenen mevlid törenleri, dini özünden uzaklaşarak ihtişamlı kıyafetlerin ve gösterişli konseptlerin sergilendiği sosyal medya performanslarına dönüşmektedir.
◼ Evlilik kurumu, bu kültürel erozyondan en çok etkilenen sahnelerin başında gelmektedir. Toplumun sürekliliğini ve aile müessesesinin sağlamlığını temsil eden düğünler, eskiden mahalle aralarında ve köy meydanlarında imece usulüyle yapılırken, günümüzde endüstriyel bir sektör haline gelmiştir. Dünür gezmeden gelin almaya kadar uzanan süreç, profesyonel hizmet sunan organizasyon şirketlerinin tekelinde standardize edilmektedir.
◼ Evliliğin ilk adımı olan kız isteme merasimleri için bile aylar öncesinden hazırlıklar yapılmaktadır. Özel tasarım kahve fincanları, süslemeli tepsiler ve hatıra hediyelikler, sosyal medya algoritmalarında beğeni toplamak amacıyla kurgulanmaktadır. Fenomenlerin ve ünlülerin paylaşımları, bu tüketim kalıplarını meşrulaştırarak orta ve alt gelir gruplarındaki bireyler üzerinde baskı unsuru oluşturmakta ve benzer gösterişli törenlerin yaygınlaşmasını tetiklemektedir.
◼ Geçmişten günümüze coşkuyla kutlanan kına gecesi geleneği de bu süreçte yapısal bir başkalaşım geçirmiştir. Geleneksel bindallı giyme ve türkü yakma pratikleri; kına tahtları, profesyonel dansçı nedimeler, yabancı müzikler ve koreografik eğlencelerle harmanlanmıştır. Küreselleşen popüler kültür unsurlarının yerel ögelerle sentezlenmesi, kına gecelerini geleneksel özünden uzaklaştırarak tamamen ticari bir eğlence sektörüne dönüştürmüştür.
◼ Benzer şekilde, unutulmaya yüz tutmuş gelin hamamı geleneği de büyük şehirlerde yeniden canlandırılarak lüks otellerin spa merkezlerine taşınmıştır. Tüm bu kutlamalar bireylerin sosyal statü arayışının ve gösteriş tüketiminin aracı olarak işlev görmektedir.
◼ Düğün törenlerinin mekansal ve zamansal bağlamı da modernleşme dalgasından nasibini almıştır. Günlerce süren geleneksel köy düğünlerinin yerini, salonlara ve kır bahçelerine sıkıştırılmış birkaç saatlik programlar almıştır. Bu durum her ne kadar zamansal ve ekonomik bir kolaylık sağlasa da, düğünlerin toplumsal bağları güçlendiren ve kültürel mirası aktaran işlevlerini zayıflatmaktadır.
◼ Erving Goffman'ın yaklaşımı çerçevesinde değerlendirildiğinde, günümüz düğünleri ve geçiş törenleri adeta birer tiyatro sahnesidir. Gelin ve damat, sosyal çevrelerinin ve dijital izleyicilerin beklentilerine uygun rolleri oynamakta; sahne tasarımı, kostümler ve akış, arzulanan kimliğin kusursuz bir şekilde sergilenmesi için titizlikle kurgulanmaktadır.
◼ Bu tiyatral performanslarda, sanal mecraların sunduğu etkileşim ve beğeni metrikleri, bireylerin benlik kurgusunu doğrudan belirlemektedir. Paylaşılan görsellerin yüksek etkileşim alması, gösteriş eğilimini körüklemekte ve geleneksel pratiklerin içi boşaltılarak birer imaj tüketim nesnesine indirgenmesine yol açmaktadır.
(Kültür Aktörlerinden İnternet Fenomenlerine Doğum ve Evlilik İle İlgili Uygulamalar/ Kamile Serbest)