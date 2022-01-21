İslam’a uygun bir düğün nasıl olmalı? Merak edilen dini sorular...

💠Yüce Allah Rum suresinde şöyle buyurmaktadır: "Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır." (Rum, 30/21)

Rum suresi 21. ayetin tesiri ve meali

💠 Peygamber Efendimiz (SAV) birçok hadisinde Müslümanları evlenmeye teşvik eder: "Evlenin, çoğalın! Çünkü ben (kıyâmet gününde) diğer ümmetlere karşı sizin (çokluğunuzla) iftihar edeceğim!" (Abdurrezzâk, el-Musannef, VI, 173; Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, VII, 131)

💠 Evlilik, İslam'ın uygun gördüğü ailenin, aile de toplumun temelini oluşturur. Allah'ın emri, Peygamber Efendimizin de sünnetidir. "Nikâh benim sünnetimdir. Benim sünnetimi uygulamayan benden değildir. Evleniniz. Çünkü ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar ederim." (İbn Mâce, Nikâh, 1)

🎥Sağlam bir evlilik nasıl olur? Saliha Erdim