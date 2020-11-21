'Cennetteki kadınların efendisi' Hz. Fatıma

Fatıma bint Muhammed, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in kızı ve Ali bin Ebu Talib'in eşi.Hz. Muhammed'in ilk eşi Hatice bint Hüveylid'den olan kızıydı. Muhammed'in soyu, Fatıma ve eşi Ali bin Ebu Talib'in çocukları yoluyla devam etti çünkü Muhammed'in vefatından sonra hayatta kalan tek çocuğu Fatıma'ydı.

Bazı kaynaklara göre bi'setten yaklaşık bir yıl önce 609'da, bir kısım tarihçilere göre ise Kureyş'in Kâbe'yi yeniden inşası sırasında 605'te Mekke'de doğdu.