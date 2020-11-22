Savaşlarda gösterdiği cesaretle tanınan kadın sahabi: Ümmü Umare

Ümmü Umare, Medineli ilk Müslümanlardandı. Savaşlarda en önde yer almasıyla meşhur olan Ümmü Umare, Uhud Savaşı'nda Peygamberimizi koruyan sahabilerden biriydi. Resul-i Ekrem Efendimiz ona dua etmiş ve "O gün nereye baksam Ümmü Umâre'nin beni korumak için savaştığını görüyordum" demişti. Bu savaşta Ümmü Umare birçok yerinden yaralanmış; ardından bir yıl boyunca yaralarının tedavisiyle uğraşmıştı. Ümmü Umâre, Uhud'a, Benî Kurayza Gazvesi'ne, Hudeybiye'ye, Hayber'in fethine, Umretü'l-kazâ'ya, Mekke'nin fethine, Huneyn'e ve Yemâme Savaşı'na bilfiil katılmıştı.