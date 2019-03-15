İslam tarihinde şehit olan ilk kadın Müslüman: Hz. Sümeyye

Hz. Sümeyye, Resul-i Ekrem ile birlikte Müslüman olan ilk yedi sahabiden biriydi. İslamiyet'i kabul ettiğini açıkladıktan sonra kendisi gibi Müslüman olan eşi Yasir bin Amir ile birlikte ağır hakaretlere ve işkencelere maruz kaldı. Bir gün Mekke'de kızgın güneşin altında işkence gördükleri sırada Resul-i Ekrem tarafından "Ey Yasir ailesi, dayanın! Müjdeler olsun ki yeriniz elbette cennettir" sözleriyle müjdelendiler. Sümeyye bint Hubbat, İslam tarihinde şehitlik mertebesine erişen ilk kadın Müslüman oldu.