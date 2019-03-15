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İslam tarihinde şehit olan ilk kadın Müslüman: Hz. Sümeyye

Hz. Sümeyye, Resul-i Ekrem ile birlikte Müslüman olan ilk yedi sahabiden biriydi. İslamiyet'i kabul ettiğini açıkladıktan sonra kendisi gibi Müslüman olan eşi Yasir bin Amir ile birlikte ağır hakaretlere ve işkencelere maruz kaldı. Bir gün Mekke'de kızgın güneşin altında işkence gördükleri sırada Resul-i Ekrem tarafından "Ey Yasir ailesi, dayanın! Müjdeler olsun ki yeriniz elbette cennettir" sözleriyle müjdelendiler. Sümeyye bint Hubbat, İslam tarihinde şehitlik mertebesine erişen ilk kadın Müslüman oldu.

Giriş Tarihi: 15.03.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 16:14
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HZ. SÜMEYYE KİMDİR?
HZ. SÜMEYYE KİMDİR?

İslam tarihinde şehit olan ilk kadın sahâbî Hz. Sümeyye'nin baba adı kaynaklarda Habât, Habat, Hayyât şeklinde geçer.

Sümeyye bint Hubbat, Ebû Cehil'in amcası Ebû Huzeyfe b. Mugīre'nin kölesiydi. Ondan önce ise bir Fars melikinin ve Yemen meliklerinden Ebû Cebr'in kölesi olduğu bilinir.

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SÜMEYYE VE EŞİ YASİR İLK MÜSLÜMANLARDANDI
SÜMEYYE VE EŞİ YASİR İLK MÜSLÜMANLARDANDI

Sümeyye'nin kocası kendisi gibi ilk Müslümanlardan olan Yâsir bin Âmir'di.

Yemenli Ans kabilesinden olan Yâsir, kaybolan kardeşini aramak amacıyla Mekke'ye gelmiş, buraya yerleşebilmek için bir kişinin himayesini alması gerektiğinden Benî Mahzûm kabilesinden Ebû Huzeyfe'nin himayesine girmişti.

Ebû Huzeyfe bir süre sonra câriyesi Sümeyye'yi Yâsir'le evlendirmiş ve bu evlilikten Ammâr dünyaya gelmişti.

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GELEN EMİRLE MÜSLÜMAN OLDUKLARINI AÇIKLADILAR
GELEN EMİRLE MÜSLÜMAN OLDUKLARINI AÇIKLADILAR

İslâmiyet'in ilk dönemlerinde dine davet gizlice yürütüldüğünden, Müslümanlar kimliklerini açığa vurmamışlardı. Ancak dinin ilân edilmesi emri gelince ilk Müslümanlar yeni dine girdiklerini açıkladılar.

Sümeyye ve oğlu Ammâr, İslâmiyet'i kabul ettiklerini söyleyen bu kişilerden olup bazı rivayetlere göre ilk yedi Müslüman arasında yer alır.

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RESUL-İ EKREM’İN DE DAHİL OLDUĞU İLK YEDİ MÜSLÜMAN
RESUL-İ EKREM’İN DE DAHİL OLDUĞU İLK YEDİ MÜSLÜMAN

Resul-i Ekrem dâhil olmak üzere bu yedi Müslüman Hz. Ebû Bekir, Bilâl-i Habeşî, Habbâb b. Eret, Suheyb b. Sinân, Ammâr ve annesi Sümeyye'dir.

Resûl-i Ekrem ile Ebû Bekir dışındakiler kendilerini koruyacak kimseleri bulunmayan köle durumunda olduklarından İslâm'ın ilk dönemlerinde ağır işkenceler gördüler, üzerlerine demir zırh giydirilip güneş altında saatlerce bekletildiler.

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TÜRLÜ İŞKENCELERE MARUZ KALDILAR
TÜRLÜ İŞKENCELERE MARUZ KALDILAR

Ebû Huzeyfe, Sümeyye'yi yeğeni Ebû Cehil'e verdi ve böylece Sümeyye Ebû Cehil'in kölesi oldu.

Yâsir ve Ammâr da Ebû Cehil'in sülâlesinin emri altında bulunduğundan hakarete uğruyor ve işkenceye maruz kalıyorlardı.

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