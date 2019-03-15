İslam tarihinde şehit olan ilk kadın Müslüman: Hz. Sümeyye
İslam tarihinde şehit olan ilk kadın Müslüman: Hz. Sümeyye
Hz. Sümeyye, Resul-i Ekrem ile birlikte Müslüman olan ilk yedi sahabiden biriydi. İslamiyet'i kabul ettiğini açıkladıktan sonra kendisi gibi Müslüman olan eşi Yasir bin Amir ile birlikte ağır hakaretlere ve işkencelere maruz kaldı. Bir gün Mekke'de kızgın güneşin altında işkence gördükleri sırada Resul-i Ekrem tarafından "Ey Yasir ailesi, dayanın! Müjdeler olsun ki yeriniz elbette cennettir" sözleriyle müjdelendiler. Sümeyye bint Hubbat, İslam tarihinde şehitlik mertebesine erişen ilk kadın Müslüman oldu.
Giriş Tarihi: 15.03.2019
10:52
Güncelleme Tarihi: 15.07.2021
16:14
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
8
HZ. SÜMEYYE KİMDİR?
2
8
SÜMEYYE VE EŞİ YASİR İLK MÜSLÜMANLARDANDI
3
8
GELEN EMİRLE MÜSLÜMAN OLDUKLARINI AÇIKLADILAR
4
8
RESUL-İ EKREM’İN DE DAHİL OLDUĞU İLK YEDİ MÜSLÜMAN