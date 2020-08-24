Hz. Aişe’nin müminlere bıraktığı ilmi miras

Hz. Aişe, Peygamber Efendimiz vefat ettiği zaman çok genç olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti en iyi bilen, anlayan ve muhafaza eden sahabilerin başında yer alırdı.

Hem babası Ebu Bekir'den hem de Peygamberimizden İslam hakkında pek çok şey öğrenmiş; zekâsı, anlayış kabiliyeti, öğrenme arzusu, kuvvetli hâfızası ve imanı sayesinde en iyi şekilde yetişmiş ve başkalarına nasip olmayan bilgiler edinmişti.