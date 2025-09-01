Dik duruşuyla rol model bir Müslüman kadın: Hz. Aişe

1 /17 Müslüman kadınlara rol model













🔹 Kadının özgürlüklerinin kısıtlanması adına yapılan din eksenli eleştirilerde modern dönemde yaşayan kadının zihnine yerleştirilen olumsuz izdüşümlerin doğru olmadığı bir gerçektir. Bu olumsuz izdüşümün gerçek olmadığını ise Hz. Aişe'nin (RANHA) hayatına baktığımızda canlı olarak şahit olmaktayız.

🔹 Nitekim erkek egemen ve kadın aleyhine anlayışın hakim olduğu bir toplumda, kadına hak ettiği değeri veren Hz. Muhammed'in (SAV) eşi olan Hz. Aişe (RANHA) günümüz kadınlarına teşkil edebilecek önemli bir örnektir.

HADİSLER IŞIĞINDA İSLAM'DA KADININ YERİ VE ÖNEMİ