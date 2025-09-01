Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Dik duruşuyla rol model bir Müslüman kadın: Hz. Aişe

Dik duruşuyla rol model bir Müslüman kadın: Hz. Aişe

Yayınlanma Tarihi: 22.01.2020 17:25 Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 10:15

Kadın, her kesim tarafından önemi malum hassas bir mevzu fakat tartışmalar sürerken unutulan en temel nokta Kur'an-ı Kerim ve sünnet referansı. Nitekim Allah Teala ilke olarak insanların en değerlisini, "Takvada en üstün olanıdır."(el- Hucurât 49/13) şeklinde tanımlıyor. Hal böyle iken kadın ve erkeğin birbirinin önüne geçme, birbirinden rol çalma ve üstünlük kurma çabaları anlamsızlıktan ibaret kısır bir döngüdür. Kadınlığı tanımlaya çalışırken yine unuttuğumuz bir diğer mevzu ise İslamiyet'teki öncü kadınlardır. Bu kadınların başında ise Hz. Aişe gelmekte. Hz. Aişe'nin hayatına baktığımızda gerek ilmi yönü gerekse dönemine göre bütün erkekleri karşına alabilecek cesareti kendisinde bularak gösterdiği entelektüel karşı çıkış; altı çizilmesi gereken bir konudur.

1/17
Müslüman kadınlara rol model
Müslüman kadınlara rol model

🔹 Kadının özgürlüklerinin kısıtlanması adına yapılan din eksenli eleştirilerde modern dönemde yaşayan kadının zihnine yerleştirilen olumsuz izdüşümlerin doğru olmadığı bir gerçektir. Bu olumsuz izdüşümün gerçek olmadığını ise Hz. Aişe'nin (RANHA) hayatına baktığımızda canlı olarak şahit olmaktayız.

🔹 Nitekim erkek egemen ve kadın aleyhine anlayışın hakim olduğu bir toplumda, kadına hak ettiği değeri veren Hz. Muhammed'in (SAV) eşi olan Hz. Aişe (RANHA) günümüz kadınlarına teşkil edebilecek önemli bir örnektir.

HADİSLER IŞIĞINDA İSLAM'DA KADININ YERİ VE ÖNEMİ

2/17
Hz. Aişe örneği
Hz. Aişe örneği

🔹 Yaratılış itibariyle, zeki ve geniş görüş açısına sahip olan Hz. Aişe (RANHA), döneminde erkek egemen bir atmosferde gösterdiği dik duruşuyla Müslüman kadınlara örnek olmuştu.

AYET VE HADİSLER IŞIĞINDA KADIN

3/17
Hz. Aişe kimdir?
Hz. Aişe kimdir?

🔹 614 yılında Mekke'de doğan Hz. Aişe'nin (RANHA) annesi, Kinâne kabilesinden Ümmü Rûmân bint Âmir b. Uveymir babası ise Hz. Ebubekir'di. Babası Ebû Bekir b. Ebû Kuhâfe, es-Sıddîk lakabıyla tanındığı için kendisine de Âişe es-Sıddîka, binti's-Sıddîk denildi.

🔹 Çocukluğu Hz. Ebubekir'in (RA) gençliği ise Hz. Muhammed'in (SAV) etrafında yetişmesi Hz. Aişe'ye (RANHA) büyük katkılar sağladı. Çocukluğu ve gençliği hakkında ise detaylı bir bilgiye rastlanmamaktadır.

İSLAM'DA KADIN HAKLARI VE ÖNEMİ

4/17
"Mü'minlerin annesi"
Mü’minlerin annesi

🔹 Hz. Peygamber‟in (SAV) en genç hanımı olan Hz. Aişe (RANHA), hem ahlak, fazilet ve takva bakımından hem de ilmî anlamdaki üstünlüklerinin yanında "Mü‟minlerin annesi" olarak da anıldı.

🔹 Efendimiz (SAV) ile kaç yaşında evlendiğine dair çeşitli rivayetler yer alsa da bunlar ekseriyetle dini karalamak adına oluşturulan yorumlardır.

5/17
Hz. Aişe’nin entelektüel kimliği
Hz. Aişe’nin entelektüel kimliği

🔹 Daha öncesinde de söz konusu edildiği gibi İslâm kadınla erkeği aynı düzlemde ele aldı, hedef olarak onlara aynı ufku gösterdi. Müslüman erkekler ne kadar yükselebilirse, kadınların da o kadar yücelebileceğini söyledi. İlim anlamında yükselen Hz. Aişe (RANHA), bunun en somut örneğidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Dik duruşuyla rol model bir Müslüman kadın: Hz. Aişe

Dik duruşuyla rol model bir Müslüman kadın: Hz. Aişe

Türk lehçelerinde eylül ayı

Türk lehçelerinde eylül ayı

Hadis ilminin tartışmasız otoritesi: İmam Buhari

Hadis ilminin tartışmasız otoritesi: İmam Buhari

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

Direniş silahı, mezhep silahı!

Direniş silahı, mezhep silahı!

Zalimlerin ortak özellikleri

Zalimlerin ortak özellikleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri