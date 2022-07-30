İslam yolunun öncüleri: Sabikun

🔵 Sözlükte "birinin önüne geçmek, onu geride bırakmak" anlamlarına gelen bu kelime İslam tarihinde, "Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirlerden ve Medine'de bunları ağırlayan ensardan İslâm'a ilk girenler" olarak bilinirler.

🔵 Sabikun kelimesinin tekil hali "sabık" şeklindedir. Kur'an'daki kelime manası, "İslam'a girişte öne geçen muhacirler ve Ensarlar" ifadesiyle Tevbe Suresi 100. ayetinde geçer.

"Muhâcirlerin ve ensarın ilkleri ile onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur, onlar da O'ndan razıdırlar. Onlara, sonsuza dek hep içinde kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur."

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